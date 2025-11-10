Brutal enfrentamiento en las calles de Picún Leufú terminó con un joven asesinado de un tiro: qué se sabe del detenido

Violencia y muerte en plena mañana

La tranquilidad de Picún Leufú se quebró este sábado por la mañana, cuando una riña entre dos hombres en la vía pública terminó en un homicidio.

El enfrentamiento ocurrió cerca de las 8 de la mañana, cuando vecinos alertaron a la Policía sobre una pelea violenta en una calle del barrio.

Cuando los efectivos llegaron, encontraron una escena devastadora: un joven tendido en el suelo, herido de gravedad por un disparo en el abdomen, y a pocos metros, otro hombre con sangre en las manos que intentaba alejarse del lugar.

El hallazgo de las armas

La Policía detuvo de inmediato al sospechoso, quien no ofreció resistencia y fue trasladado al hospital local por heridas cortantes en sus brazos.

En la escena del crimen, los peritos del Gabinete de Criminalística hallaron un arsenal:

Un revólver calibre 22 largo recortado , presuntamente utilizado en el disparo mortal.

Un machete , que habría sido usado durante la pelea presuntamenmte como defensa de la víctima

Vainas servidas y municiones dispersas en la calle.

Los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Fiscalía interviniente, que investiga el caso como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Un enfrentamiento que terminó en tragedia

La víctima fue identificada como Gustavo Santos, de 27 años.

Según los informes policiales, el joven fue trasladado con vida al hospital de Picún Leufú, pero falleció durante el traslado a Cutral Co debido a la gravedad de la herida.

El presunto autor del disparo también resultó lesionado y permanece internado bajo custodia policial, a la espera de su recuperación para ser imputado.

El comisario Cristian Velázquez detalló que el enfrentamiento se extendió a lo largo de unos 150 metros, entre el domicilio de la madre de la víctima y una avenida cercana, lo que evidencia la intensidad del conflicto.

Indignación y miedo en la comunidad

El hecho provocó indignación y repudio en los vecinos, alarmados por el nivel de violencia. Durante varias horas, la Policía mantuvo acordonado el sector, mientras trabajaban los peritos y se tomaban testimonios para reconstruir lo ocurrido.

La autopsia realizada en Neuquén capital confirmó que el joven murió por una herida de arma de fuego en el abdomen. El fiscal de turno analiza las pruebas balísticas y las declaraciones de testigos para definir la imputación del sospechoso.