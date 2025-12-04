La familia de Gustavo Santos, el joven asesinado en Picún Leufú, lanzó una serie de tómbolas y sorteos solidarios para reunir fondos destinados a los gastos judiciales. Vecinos y allegados acompañan la iniciativa y colaboran en la difusión.

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden adquirir los números disponibles en cada rifa o realizar un aporte económico mediante el alias Santos98.

Primera tómbola: vehículo y terneros

La primera propuesta tiene un valor de 50.000 pesos. Los premios son:

1° premio: Fiat Uno modelo 1993.

2° premio: un ternero de entre 80 y 100 kilos.

3° premio: otro ternero.

El sorteo se realizará el 10 de diciembre por la Lotería Nacional Nocturna.

Segundo sorteo: cordero, chivo y combo familiar

El segundo sorteo cuesta 20.000 pesos y ofrece los siguientes premios:

1° premio: un cordero.

2° premio: un chivo.

3° premio: dos pollos, dos kilos de chorizos y una gaseosa de tres litros.

Este sorteo se realizará el 17 de diciembre.

Tercera rifa: canastas y combos navideños

También se puso en circulación una rifa de 20.000 pesos con premios de fin de año:

1° premio: canasta navideña.

2° premio: canasta borracha.

3° premio: mesa salada para seis personas.

4° premio: combo dulce.

El sorteo será el 23 de diciembre por la Lotería Nocturna Neuquina.