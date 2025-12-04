La familia de Gustavo Santos, el joven asesinado en Picún Leufú, lanzó una serie de tómbolas y sorteos solidarios para reunir fondos destinados a los gastos judiciales. Vecinos y allegados acompañan la iniciativa y colaboran en la difusión.
Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden adquirir los números disponibles en cada rifa o realizar un aporte económico mediante el alias Santos98.
Primera tómbola: vehículo y terneros
La primera propuesta tiene un valor de 50.000 pesos. Los premios son:
-
1° premio: Fiat Uno modelo 1993.
-
2° premio: un ternero de entre 80 y 100 kilos.
-
3° premio: otro ternero.
El sorteo se realizará el 10 de diciembre por la Lotería Nacional Nocturna.
Segundo sorteo: cordero, chivo y combo familiar
El segundo sorteo cuesta 20.000 pesos y ofrece los siguientes premios:
-
1° premio: un cordero.
-
2° premio: un chivo.
-
3° premio: dos pollos, dos kilos de chorizos y una gaseosa de tres litros.
Este sorteo se realizará el 17 de diciembre.
Tercera rifa: canastas y combos navideños
También se puso en circulación una rifa de 20.000 pesos con premios de fin de año:
-
1° premio: canasta navideña.
-
2° premio: canasta borracha.
-
3° premio: mesa salada para seis personas.
-
4° premio: combo dulce.
El sorteo será el 23 de diciembre por la Lotería Nocturna Neuquina.