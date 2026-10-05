Un hombre de 41 años quedó detenido con prisión preventiva en General Roca, acusado de interceptar a dos hermanas de 17 y 10 años, tomar del cuello a la menor y amenazarla con una navaja. El episodio ocurrió el sábado por la tarde en la esquina de Mirlo y Cipolletti y, tras el llamado de la madre al 911, el sospechoso fue localizado por policías de la Subcomisaría 69° cuando intentaba refugiarse en una vivienda.

Según la acusación presentada ante la Justicia, todo ocurrió alrededor de las 16:25. Las dos hermanas caminaban juntas cuando fueron interceptadas por el hombre. La situación rápidamente se volvió amenazante cuando, de acuerdo con la Fiscalía, tomó del cuello a la adolescente de 10 años y le colocó una navaja.

El momento de mayor tensión duró lo suficiente como para que las dos chicas reaccionaran y consiguieran escapar de las manos del acusado. Corrieron y lograron alejarse del lugar sin sufrir lesiones físicas. Minutos después, las hermanas pudieron comunicarse con su madre y contarle lo que acababa de suceder. La mujer llamó al 911 y aportó la descripción del hombre.

A partir de esa información comenzó la búsqueda policial. Efectivos de la Subcomisaría 69° lograron ubicar al sospechoso y, cuando advirtió la presencia de los uniformados, ingresó a una vivienda. Finalmente fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía de turno, explicó que la acusación fue encuadrada como “amenazas con arma blanca”. Para sostener la imputación, el Ministerio Público presentó como elementos de prueba la denuncia realizada por la madre de las adolescentes, la entrevista concretada en sede policial, la intervención del Gabinete de Criminalística y las partidas de nacimiento que acreditan las edades de las víctimas.

También fueron incorporados los antecedentes penales del imputado. La investigación, sin embargo, todavía tiene varias medidas pendientes y ese fue uno de los argumentos centrales utilizados por la Fiscalía para pedir que el hombre permanezca tras las rejas.

La defensa oficial, a cargo del defensor penal público Miguel Salomón, cuestionó la acusación y se opuso a la formulación de cargos. El planteo apuntó especialmente a la identificación del sospechoso: sostuvo que no existían elementos suficientes para determinar que el hombre detenido era quien había protagonizado el ataque. La jueza de Garantías Claudia Lemunao, quien tuvo por formulados los cargos y resolvió que el hombre de 41 años continúe detenido bajo prisión preventiva.