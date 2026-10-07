Un hombre fue declarado responsable penal por atacar a su expareja con un hacha sin filo, provocar destrozos en su vivienda y regresar horas después para intentar entrar por la fuerza, en un violento episodio ocurrido el 26 de septiembre en una casa del barrio Toma La Sal de Cinco Saltos. La Justicia lo responsabilizó por lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género, daños y violación de domicilio en grado de tentativa, y el acusado reconoció su responsabilidad.

El episodio comenzó cerca de las 21, cuando el hombre se encontraba en la casa de la víctima y ambos iniciaron una discusión. La mujer le pidió que se retirara, pero la respuesta fue una escalada de violencia. El acusado tomó un hacha sin filo y comenzó a destruir la puerta de ingreso, los ventanales y las rejas de la propiedad. También atacó varios cristales de un vehículo que estaba estacionado afuera.

En medio del ataque, la situación pasó de los destrozos a la agresión directa contra la mujer. El hombre la golpeó en la cabeza con el hacha y le provocó lesiones en el rostro y en una de sus manos. Una vecina advirtió lo que estaba ocurriendo y dio aviso a la Policía. El agresor escapó momentáneamente, lo que permitió que la víctima pudiera ser trasladada para recibir atención médica y realizar la denuncia.

Pero la historia no terminó ahí. Pasada la medianoche, el hombre volvió al domicilio y quiso forzar el portón de ingreso pese a no contar con autorización. La víctima volvió a pedir auxilio y efectivos de la Comisaría 43ª llegaron rápidamente al lugar. Esta vez, los policías lograron detenerlo mientras intentaba ingresar nuevamente por la fuerza.

La investigación reunió distintos elementos para sostener la acusación: declaraciones de testigos y policías, fotografías realizadas por el Gabinete de Criminalística, certificados médicos y antecedentes vinculados con denuncias previas de violencia. El 28 de septiembre se habían formulado los cargos y, en aquella instancia, se había dispuesto la prisión preventiva del acusado por considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Este miércoles, durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscal adjunta Daniela Ramírez solicitó una pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, acompañada por estrictas reglas de conducta. Entre ellas se estableció una prohibición de acercamiento a la víctima y a su domicilio a menos de 300 metros, la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto, la obligación de fijar y mantener un domicilio, no cometer nuevos delitos y someterse al control del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.

El defensor oficial Rodrigo Martínez no objetó ni el hecho ni la calificación legal y el propio acusado reconoció su responsabilidad. El juez Marcelo Gómez homologó la resolución y dispuso su firmeza inmediata luego de que las partes renunciaran a los plazos procesales, además de imponer las costas. Las reglas de conducta deberán cumplirse durante dos años.