Atacó a su expareja en el Paseo Costero y amenazó con un cuchillo a la Policía: pasará 7 meses en la cárcel

La justicia neuquina condenó a 7 meses de prisión efectiva a un hombre por atacar a su expareja mientras la mujer caminaba por el Paseo Costero y, además, por amenazar con un cuchillo a efectivos policiales cuando intentaron detenerlo.

La sentencia se dio a través de un acuerdo entre las partes presentado por el asistente letrado Faustino Zabala. La resolución fue adoptada durante una audiencia de procedimiento abreviado realizada este miércoles en la Ciudad Judicial, en la que el imputado reconoció su responsabilidad por los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal.

Escapó tirándose al río

El hecho ocurrió el 6 de octubre de 2025, cerca de las 20, en la zona ribereña del Paseo Costero de la ciudad de Neuquén. El agresor, M.A.H. (la justicia no revela el nombre del acusado para resguardar la identidad de la víctima), se acercó a su exnovia, quien caminaba junto a su actual pareja, los increpó y les arrojó objetos, pese a que tenía vigente una prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y una orden judicial que le impedía ejercer actos de agresión, intimidación o violencia contra la mujer. La medida había sido dispuesta por el Juzgado de Familia y le había sido notificada previamente.

El fallo se dictó mediante un acuerdo de procedimiento abreviado en el que el acusado reconoció los hechos.

Alertado por personal del Centro de Operaciones Policiales a través de las cámaras de vigilancia del sector, personal de la Comisaría Segunda concurrió al lugar para intervenir. Cuando los efectivos se acercaron, el violento se arrojó al río Limay y cruzó por debajo del puente que une la calle Pedro Linares con la Isla 132.







Luego al ser interceptado en la orilla, amenazó con un cuchillo tipo Tramontina a los efectivos policiales para evitar su identificación y demora y volvió a arrojarse al río. Tras ello, fue interceptado por personal de Prefectura Naval Argentina, que lo trasladó hasta la costa. Finalmente, fue demorado por la Policía provincial que además secuestró el cuchillo utilizado durante el hecho.

Por los antecedentes penales irá a la cárcel

Como parte del acuerdo, Zabala solicitó se declare la primera reincidencia del condenado ya que tiene antecedentes penales computables y, por esta misma razón, pidió que la pena a imponer sea de cumplimiento efectivo.







La jueza Carina Álvarez, que estuvo a cargo de la audiencia, homologó el acuerdo y declaró a M.A.H. responsable por los delitos de desobediencia a una orden judicial, en concurso real con atentado contra la autoridad agravado por haber sido cometido a mano armada, en carácter de autor. La magistrada declaró la primera reincidencia y fijó 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo.



