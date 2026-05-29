Tras un acuerdo judicial, Espinosa admitió haber asesinado a Jéssica Scarione de un disparo

Luis Alberto Espinosa fue declarado penalmente responsable del femicidio de su pareja, Jéssica Noemí Scarione, cometido el 12 de septiembre de 2025 en su vivienda del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, en Neuquén. La admisión del hecho se produjo a partir de un acuerdo parcial presentado por la fiscal del caso, Lucrecia Sola, y la asistente letrada Dolores Franco, que fue homologado por el juez de garantías Raúl Aufranc.

Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, la víctima y el imputado mantenían una relación de pareja desde principios de 2021, marcada por situaciones de violencia de género tanto física como psicológica, ejercidas por Espinosa desde el inicio de la relación.

El hecho ocurrió cuando Espinosa efectuó un disparo de arma de fuego directamente contra Scarione, impactándola en el abdomen. La lesión le provocó una hemorragia masiva que finalmente causó su muerte. Tras el ataque, Espinosa huyó del lugar.

La fiscalía le imputó el delito de homicidio triplemente agravado: por el vínculo con la víctima, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio) y por el uso de arma de fuego, en carácter de autor.

El acuerdo parcial permitió la admisión de los hechos por parte del imputado, un paso clave en la resolución judicial del caso y en el reconocimiento de la gravedad de la violencia de género involucrada.