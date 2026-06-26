Un operativo de la Comisaría 19° de Luis Beltrán permitió controlar una tensa situación de violencia familiar y detener a un hombre de 23 años que amenazaba a su expareja, incumplía una medida judicial y utilizó a su hijo de siete meses durante la negociación con la Policía.

La intervención comenzó durante la mañana del jueves, cuando una adolescente llamó al 911 para advertir que la expareja de su madre se encontraba dentro de la vivienda en un estado de gran alteración. Al llegar, los efectivos constataron que el joven portaba un destornillador, amenazaba a la mujer de 29 años y mantenía una actitud agresiva frente al personal policial.

La situación se agravó cuando el hombre tomó en brazos al bebé y amenazó con quitarse la vida si la Policía ingresaba al domicilio. Ante ese escenario, los uniformados montaron un operativo de contención, dieron intervención a la Fiscalía y solicitaron la presencia del equipo de Salud Mental para iniciar una negociación.

Tras varios minutos de diálogo, el hombre desistió de su actitud, entregó voluntariamente al niño y permitió que se concretara su detención sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, la mujer y el bebé fueron trasladados al hospital local, donde se confirmó que ambos se encontraban en buen estado de salud.

Por disposición de la Fiscalía, el detenido quedó imputado por amenazas calificadas, atentado y resistencia a la autoridad y desobediencia a una orden judicial, ya que pesaban sobre él medidas cautelares vigentes. En el procedimiento también intervinieron Criminalística, la Brigada de Investigaciones, la Defensoría Penal, la Defensoría de Menores e Incapaces y la SENAF.