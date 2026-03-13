A los gritos y a las trompadas: así fue la pelea entre mujeres que alteró la madrugada en Neuquén

La madrugada de este viernes tuvo un episodio de extrema tensión en el corazón de Neuquén, cuando una pelea entre dos grupos de mujeres alteró la tranquilidad del centro y obligó a una rápida intervención policial.

El hecho ocurrió en el cruce de Avenida Argentina y Belgrano, una de las esquinas más transitadas de la capital neuquina, incluso durante la madrugada. Según se pudo reconstruir, el enfrentamiento comenzó con una fuerte discusión que rápidamente escaló a golpes, empujones y agresiones entre las protagonistas.

Un vecino que vive a pocos metros del lugar captó la escena con su celular. En el video se observa a varias mujeres enfrentándose en plena calle, mientras otras personas intentan intervenir para separarlas sin éxito.

Los gritos y la violencia de la pelea generaron preocupación entre quienes se encontraban en la zona. Algunos testigos optaron por mantenerse a distancia mientras otros registraban la situación.

Ante la escalada del conflicto, efectivos de la Policía de Neuquén llegaron al lugar y debieron intervenir para separar a los grupos enfrentados y controlar la situación.

El episodio vuelve a poner en foco un fenómeno que, según vecinos y comerciantes, se repite con cada vez mayor frecuencia durante las madrugadas: discusiones que terminan en peleas callejeras y obligan a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Por el momento no trascendió si hubo personas demoradas o heridas como consecuencia del enfrentamiento.