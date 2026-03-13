¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 13 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
VIDEO

A los gritos y a las trompadas: así fue la pelea entre mujeres que alteró la madrugada en Neuquén

Una violenta pelea entre dos grupos de mujeres sacudió la madrugada de este viernes en pleno centro de Neuquén. El enfrentamiento ocurrió en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano, quedó registrado por un vecino y obligó a la intervención de la Policía de Neuquén para frenar la violencia.

Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 13 de marzo de 2026 a las 10:55
PUBLICIDAD
La brutal pelea entre mujeres quedó filmada por un vecino (Captura de video).

La madrugada de este viernes tuvo un episodio de extrema tensión en el corazón de Neuquén, cuando una pelea entre dos grupos de mujeres alteró la tranquilidad del centro y obligó a una rápida intervención policial.

El hecho ocurrió en el cruce de Avenida Argentina y Belgrano, una de las esquinas más transitadas de la capital neuquina, incluso durante la madrugada. Según se pudo reconstruir, el enfrentamiento comenzó con una fuerte discusión que rápidamente escaló a golpes, empujones y agresiones entre las protagonistas.

Un vecino que vive a pocos metros del lugar captó la escena con su celular. En el video se observa a varias mujeres enfrentándose en plena calle, mientras otras personas intentan intervenir para separarlas sin éxito.

Los gritos y la violencia de la pelea generaron preocupación entre quienes se encontraban en la zona. Algunos testigos optaron por mantenerse a distancia mientras otros registraban la situación.

 

Ante la escalada del conflicto, efectivos de la Policía de Neuquén llegaron al lugar y debieron intervenir para separar a los grupos enfrentados y controlar la situación.

El episodio vuelve a poner en foco un fenómeno que, según vecinos y comerciantes, se repite con cada vez mayor frecuencia durante las madrugadas: discusiones que terminan en peleas callejeras y obligan a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Por el momento no trascendió si hubo personas demoradas o heridas como consecuencia del enfrentamiento.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD