Una violenta pelea entre dos mujeres en situación de calle terminó con una grave agresión el pasado sábado alrededor de las 14:30 en la zona de las calles Perticone y Verzegnassi, de la ciudad de Neuquén. Durante el altercado, una de las mujeres atacó a la otra con un cuchillo, causándole una lesión en el pulmón.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó este lunes a la agresora, identificada como A.V.M.A., y solicitó su prisión preventiva mientras avanza la investigación del hecho. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, acompañada por la asistente letrada Dolores Franco, y pidió que la imputada permanezca detenida con prisión preventiva mientras avanzan la investigación.
De acuerdo a la información preliminar recolectada en el contexto de la investigación, la acusada y la víctima, ambas en situación de calle, discutieron y se golpearon mientras A.V.M.A blandía un cuchillo y la otra mujer mostraba un objeto en su mano.
Fue en ese contexto que la imputada le asestó a la víctima una puñalada en la zona izquierda de las costillas, según explicó la fiscal del caso en la audiencia. Como consecuencia, le lesionó un pulmón y tuvo que ser intervenida en el hospital Castro Rendón donde permanece internada.
“El homicidio no se concretó por razones ajenas a la voluntad de la imputada”, planteó la fiscal del caso. El delito que le atribuyó fue homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autora.
Como medida cautelar, requirió que la imputada permanezca detenida con prisión preventiva por un plazo de cuatro meses. Argumentó que existen dos riesgos procesales: de fuga y para la integridad de la víctima.
El juez de garantías que dirigió la audiencia, Juan Guaita, avaló la formulación de cargos, estableció cuatro meses para el cierre de la investigación y fijó la prisión preventiva por dos meses.