Una violenta pelea entre dos mujeres en situación de calle terminó con una grave agresión el pasado sábado alrededor de las 14:30 en la zona de las calles Perticone y Verzegnassi, de la ciudad de Neuquén. Durante el altercado, una de las mujeres atacó a la otra con un cuchillo, causándole una lesión en el pulmón.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó este lunes a la agresora, identificada como A.V.M.A., y solicitó su prisión preventiva mientras avanza la investigación del hecho. La fiscal del caso, Lucrecia Sola, acompañada por la asistente letrada Dolores Franco, y pidió que la imputada permanezca detenida con prisión preventiva mientras avanzan la investigación.



De acuerdo a la información preliminar recolectada en el contexto de la investigación, la acusada y la víctima, ambas en situación de calle, discutieron y se golpearon mientras A.V.M.A blandía un cuchillo y la otra mujer mostraba un objeto en su mano.

Fue en ese contexto que la imputada le asestó a la víctima una puñalada en la zona izquierda de las costillas, según explicó la fiscal del caso en la audiencia. Como consecuencia, le lesionó un pulmón y tuvo que ser intervenida en el hospital Castro Rendón donde permanece internada.



“El homicidio no se concretó por razones ajenas a la voluntad de la imputada”, planteó la fiscal del caso. El delito que le atribuyó fue homicidio simple en grado de tentativa, en calidad de autora.