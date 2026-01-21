El martes por la tarde ocurrió un grave hecho de violencia de un domicilio de Balsa Las Perlas, en Río Negro, donde intervino la policía tras un ataque de arma blanca. Un hombre resultó gravemente herido en el marco de una discusión familiar.

El episodio ocurrió alrededor de las 18 e intervino personal de la Subcomisaría 82, con participación de la Regional Cuarta.

Según el portal Cipo360, el jefe de la Regional Cuarta, comisario inspector Javier Yañez, indicó que una mujer se presentó en la unidad policial para dar aviso de que su expareja había sido agredido físicamente y presentaba cortes en el cuello provocados con un arma blanca.

La Policía inició las actuaciones correspondientes y asistió a la víctima, quien debió ser trasladada de urgencia en código rojo hacia la ciudad de Cipolletti.

De acuerdo a la información oficial, el hombre herido se encuentra actualmente estable, aunque las lesiones sufridas fueron de gravedad debido a que los cortes se produjeron en zonas sensibles del cuello.

Luego de una investigación se logró ubicar y detener al presunto agresor, un familiar de la víctima, quien fue trasladado a la Unidad Cuarta, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.

Yañez indicó que se trata de una persona con antecedentes y con conflictos previos de esta índole.