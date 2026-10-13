Dos hombres fueron baleados durante la mañana del lunes en distintos sectores de Centenario, en una jornada marcada por la violencia y una investigación que sumó un dato clave: el hallazgo de drogas y elementos presuntamente vinculados a su comercialización dentro de la camioneta de una de las víctimas. El caso más grave tuvo como protagonista a un hombre de 31 años que recibió un disparo en la cabeza y permanece internado en estado crítico en el hospital Castro Rendón de Neuquén.

Según explicó el comisario inspector Marcos Mazone, coordinador de la Dirección de Seguridad Confluencia, en una entrevista con el programa La primera mañana, que se transmite por AM550, el primer hecho ocurrió cerca de las 8.15 en la zona de las calles Cuba y Santa Teresa, en el sector de Vista Hermosa. La Policía acudió inicialmente por un presunto siniestro vial, pero al llegar constató que el conductor había sido atacado con un arma de fuego. El hombre fue asistido en el hospital de Centenario y luego derivado al hospital Castro Rendón debido a la gravedad de la herida.

Durante las actuaciones posteriores, los efectivos encontraron en el vehículo varios gramos de cocaína, cogollos de cannabis, balanzas, dinero y teléfonos celulares. El hallazgo motivó la intervención del Departamento de Antinarcóticos para investigar la posible vinculación de esos elementos con la venta de estupefacientes. Mazone confirmó que la víctima tenía antecedentes y señaló que la investigación apuntaba a una posible disputa relacionada con el ambiente del narcomenudeo. Al momento de la entrevista, la Policía ya tenía identificado al presunto autor del disparo y realizaba diligencias judiciales para detenerlo.

El segundo ataque se registró alrededor de las 10.30 en la intersección de las calles El Salvador y Aladino Fuentes, en el barrio Lunay. Allí, un hombre de 43 años se encontraba en la vereda junto a otras personas cuando se produjo una discusión. En ese contexto, uno de los presentes habría sacado un arma y efectuado un disparo que impactó en el muslo izquierdo de la víctima. El herido fue trasladado al hospital, mientras que el presunto agresor escapó antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con Mazone, en ambos episodios los investigadores habían logrado identificar a los presuntos responsables y continuaban las diligencias para concretar las detenciones. El jefe policial también se refirió a los operativos contra el microtráfico en Centenario, donde se realizaron allanamientos y procedimientos para desarticular puntos de venta de drogas. Aunque el hallazgo de estupefacientes en la camioneta constituye una línea relevante para la investigación, las circunstancias precisas del ataque y su posible relación con una disputa narco deberán ser determinadas por la Justicia.

Mira la nota completa: