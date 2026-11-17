Una celebración popular estuvo a punto de terminar de la peor manera el sábado 14 de noviembre en Aguada Guzmán. Mientras se desarrollaba la fiesta del Maruchito, un estudiante del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), que trabajaba como camarógrafo sobre el escenario, comenzó a ahogarse con un sándwich de vacío. Los pedidos de auxilio alertaron al cabo primero Braian Carrasco, un policía de El Cuy que cumplía funciones de seguridad en el lugar. Llegó hasta el joven, le practicó la maniobra de Heimlich y consiguió desobstruirle las vías respiratorias. Le salvó la vida.

El episodio ocurrió en medio de la actividad del festival, cuando nadie imaginaba que una situación cotidiana, como comer un sándwich, podía convertirse en una emergencia. Fernando estaba trabajando con su cámara sobre el escenario cuando sufrió el atragantamiento. La obstrucción le impedía respirar y quienes estaban cerca comenzaron a pedir ayuda.

En ese momento apareció Carrasco. El efectivo escuchó los llamados y se acercó para asistirlo. No había margen para esperar: el joven necesitaba una intervención inmediata. El policía aplicó compresiones abdominales, conocidas como maniobra de Heimlich, hasta conseguir que expulsara el alimento que le bloqueaba las vías respiratorias. Después, personal de Salud Pública continuó con la asistencia.

Pero el desenlace tuvo una particularidad que convirtió el rescate en una historia todavía más llamativa. Cuando Fernando logró recuperarse y pudo hablar, preguntó por el policía que lo había auxiliado. No tardó en reconocerlo. Lo conocía por su otra actividad, la de zapatero, un oficio que Braian Carrasco desarrolla en sus tiempos libres en Roca. La reacción fue espontánea y quedó resumida en una frase: "¡Me salvaste la vida, zapatero!".

Detrás de esa intervención hubo conocimientos que resultaron decisivos. Carrasco había participado tiempo atrás de una capacitación sobre RCP y primeros auxilios en el hospital de El Cuy. Esos conocimientos le permitieron actuar frente a una situación que no estaba dentro de los incidentes habituales que se esperan durante un operativo de seguridad, pero que puede aparecer en cualquier concentración multitudinaria.

El propio policía reconoció que recién después tomó dimensión de lo ocurrido. Durante la emergencia actuó sin detenerse a pensar en las consecuencias. También destacó la relación de trabajo entre la Policía, las instituciones educativas y el personal de Salud Pública de El Cuy, donde las capacitaciones y el intercambio de conocimientos forman parte de una tarea compartida.