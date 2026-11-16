Un chico, una guitarra y un final brutal. Hace más de un siglo, Pedro Farías murió después de recibir una golpiza por haber tomado un instrumento que no era suyo. Era apenas un niño que trabajaba como maruchito en una tropa de carretas que atravesaba la meseta rionegrina. Su historia no terminó allí. Con el paso de los años, su nombre se convirtió en una leyenda popular y en una figura de devoción para viajeros y pobladores: el Maruchito.

Esa historia volvió a ser protagonista este domingo en Aguada Guzmán, donde se realizó la octava edición del Festival del Arte y la Cultura Patagónica "La Pasión del Maruchito". La celebración reunió a familias, artistas y comunidades de distintos puntos de Río Negro, en una jornada que combinó música, danza, fe, tradición y deporte.

El gobernador Alberto Weretilneck y el rector del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), Gerardo Blanes, acompañaron el encuentro, que tuvo como protagonistas a las Escuelas de Arte Popular de la provincia. Estudiantes y docentes subieron al escenario para compartir el trabajo que desarrollan durante el año en sus localidades.

Blanes destacó que uno de los mensajes centrales de la propuesta es que los chicos encuentren un camino saludable, lejos de las drogas y el alcohol. El arte, la cultura y el deporte aparecen así como herramientas para construir espacios de participación y encuentro.

De una historia trágica a una tradición popular

Pedro Farías recorría los caminos de la meseta como peón de una tropa de carretas. La tradición cuenta que fue asesinado por tomar una guitarra, un episodio de violencia que quedó grabado en la memoria popular. Con el tiempo, su figura adquirió un carácter milagroso y comenzó a ser venerado por quienes transitan las rutas patagónicas, que le piden protección para llegar a destino.

El festival que lleva su nombre busca mantener viva esa historia y fortalecer el vínculo entre las comunidades y sus expresiones culturales. El IUPA acompaña la celebración desde hace ocho años, con una propuesta que pone en valor las tradiciones rionegrinas.

Una carrera por los caminos del Maruchito

La jornada también tuvo espacio para el deporte. Se realizó la segunda edición de la Carrera del Maruchito, con recorridos de 12, 5 y 3 kilómetros por caminos vinculados con la historia de Pedro Farías.

En la distancia principal, de 12 kilómetros, Nahuel Araya se quedó con el primer puesto de la categoría masculina, seguido por Rodrigo García y Nelson Torres. Entre las mujeres, el primer lugar fue para Milagros Káiser, mientras que Estefani Santibañes y Yanina Ferroni completaron el podio. Así, entre música, danza y actividad física, Aguada Guzmán volvió a encontrarse alrededor de una historia que atraviesa generaciones.