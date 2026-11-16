La reforma de la Carta Orgánica de Bariloche se quedó sin uno de sus convencionales a apenas cuatro días de haber comenzado. Adrián Marcelo Grau presentó su renuncia a la banca que obtuvo por la lista oficialista Estamos Haciendo Bariloche, después de semanas de cuestionamientos por publicaciones atribuidas a sus redes sociales que reivindicaban al dictador Jorge Rafael Videla, denuncias penales y un escándalo durante la ceremonia de jura. El intendente Walter Cortés confirmó la decisión y anunció que será reemplazado por Warner Luis Erwin Riquelme, presidente de la junta vecinal de San Francisco III.

La salida de Grau llegó después de una controversia que el oficialismo no consiguió contener. Antes de las elecciones del 1 de noviembre ya se habían difundido publicaciones de Facebook con referencias a la última dictadura militar y a la figura de Videla. El dirigente negó haber escrito esos mensajes y sostuvo que su cuenta podría haber sido intervenida por terceros. Sin embargo, el jueves 12 de noviembre, cuando juró como convencional en el Gimnasio Municipal 4, fue recibido con abucheos y gritos de repudio. Además, respondió con un gesto obsceno hacia quienes lo cuestionaban y la concejala Roxana Ferreyra denunció que había sido insultada durante la ceremonia.

Pero el problema ya había dejado de ser exclusivamente político. La APDH Regional Bariloche y otros denunciantes llevaron el caso a la Fiscalía por presunta apología del delito. A eso se sumó una presentación de la defensora del Pueblo, Mariana Minuth, ante el Tribunal de Contralor, por un posible incumplimiento de las normas de ética de la función pública. Además, durante la primera sesión de la Convención se aprobó una comisión investigadora integrada por los presidentes de los bloques, que debía analizar la conducta del dirigente en un plazo de diez días. Grau terminó renunciando antes de que ese organismo pudiera emitir un dictamen.

En medio de ese escenario, Cortés eligió contar una versión cargada de dramatismo sobre el momento en que recibió la dimisión. Durante una entrevista en el programa *Tarde Viva*, de Radio Seis, relató que Grau se presentó acompañado por su hija y que estaba llorando. "Vino ante mí a renunciar y pobre, porque vino con su hija discapacitada, llorando, 'no aguanto más', me dice", contó. Según el jefe comunal, el convencional le manifestó que primero estaba su familia y después la política. De esa manera, el intendente puso el foco en el impacto personal que tuvo la exposición pública sobre el dirigente y su entorno.

Sin embargo, Cortés no se quedó solamente con ese relato. También disparó contra quienes cuestionaron a Grau, habló de concejales que lo habrían increpado delante de su hija y acusó a sectores de izquierda y derecha de utilizar causas nobles para obtener beneficios políticos y personales. Incluso cuestionó a la Defensoría del Pueblo y puso bajo sospecha la incorporación de asesores que, según afirmó, ni siquiera vivirían en Bariloche.

La banca no quedará vacante. El lugar de Grau será ocupado por Warner Luis Erwin Riquelme, primer suplente proclamado de la lista 658 y presidente de la junta vecinal de San Francisco III. Con su incorporación, el oficialismo conservará las ocho de las quince bancas que consiguió en las elecciones del 1 de noviembre. La reforma de la Carta Orgánica recién empieza y ya tuvo su primer escándalo de peso.