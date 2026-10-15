Una investigación desarrollada por la Brigada de Investigaciones de la Policía de Río Negro permitió localizar y detener en El Bolsón a una mujer de nacionalidad rusa que era requerida por la Justicia Federal en una causa vinculada con presuntas prácticas de abortos clandestinos.

La pesquisa demandó varias tareas de campo y averiguaciones destinadas a establecer el paradero de la sospechosa, cuya búsqueda había sido ordenada en el marco de una causa judicial tramitada en la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del trabajo realizado por los investigadores rionegrinos, se logró identificar una vivienda ubicada sobre avenida Las Flores al 4030, donde la mujer se encontraba residiendo. Con esa información se coordinó un operativo conjunto con personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que viajó especialmente para participar del procedimiento judicial.

Cómo fue el allanamiento

El allanamiento se extendió durante aproximadamente una hora y concluyó con la detención de la mujer. En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría 12° de El Bolsón, personal del Área Judicial de Investigaciones, integrantes del Gabinete de Criminalística de la Policía de Río Negro y dos oficiales de la fuerza porteña que actuaron como veedores judiciales.

Durante la requisa de la vivienda se secuestraron numerosos elementos que quedaron incorporados a la investigación. Entre ellos había estetoscopios, jeringas, agujas, bisturíes usados, tijeras, instrumental metálico, material estéril descartable y una balanza portátil.

Además, los efectivos hallaron medicamentos, entre ellos un frasco de oxitocina y una ampolla de ampicilina, junto con pastillas, documentación personal y material gráfico relacionado con procedimientos obstétricos.

La causa sigue en Buenos Aires

La investigación que originó el procedimiento continúa bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Tras concretarse la detención, se informó a la autoridad judicial interviniente, que dispuso la continuidad de las actuaciones y la adopción de nuevas medidas procesales en el marco de la causa.

El operativo volvió a poner de relieve el papel de las brigadas investigativas en la localización de personas requeridas por la Justicia y la coordinación entre distintas fuerzas policiales para ejecutar medidas fuera de la jurisdicción donde se tramita la investigación.