Atraparon a un contrabandista peruano que intentó huir con un millonario cargamento de álbumes y figuritas del Mundial

Un insólito episodio se registró esta madrugada en la Ruta Nacional 7, a la altura de Punta de Vacas, Mendoza, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional descubrieron que un ciudadano peruano transportaba de forma ilegal álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuados en más de 17 millones de pesos argentinos.

El operativo se produjo durante un control vial, cuando el conductor de un Ford Focus proveniente de Chile intentó evadir a los gendarmes. El vehículo circulaba con las luces apagadas, y al ser requerido para detenerse, aceleró y embistió el dispositivo policial, obligando a los efectivos a iniciar un seguimiento controlado.

El incidente culminó pocos kilómetros más adelante, cuando el auto perdió el control y volcó. El hombre quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser asistido en el lugar por los efectivos, quienes constataron que conducía en estado de ebriedad.

Transportaba álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuados en más de 17 millones de pesos.

Al inspeccionar el vehículo, los gendarmes encontraron la valiosa carga de álbumes y figuritas, lo que derivó en la intervención de la justicia. Tanto el automóvil como la mercadería quedaron secuestrados y a disposición del personal de Aduana.

La Fiscalía Federal de Mendoza ordenó la verificación del domicilio del conductor, la consulta de antecedentes y la activación de una alerta migratoria. Posteriormente, el ciudadano peruano fue trasladado a la Comisaría 23 de la provincia, donde permanece detenido mientras continúa la investigación.