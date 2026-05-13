El furor por el álbum del Mundial 2026 suma una nueva tendencia entre hinchas: crear figuritas personalizadas con inteligencia artificial. La propuesta permite replicar el clásico diseño coleccionable con foto, nombre y datos propios.

La dinámica es simple y no requiere conocimientos técnicos. Solo se necesita una imagen base de una figurita original en formato digital y una foto personal. Con esos elementos, distintas herramientas online generan una versión adaptada en pocos minutos.

Los usuarios replican el formato clásico con sus datos

El proceso consiste en cargar ambas imágenes en plataformas que utilizan inteligencia artificial para editar y combinar los elementos. El resultado muestra una figurita con estética similar a las del álbum oficial, pero con identidad propia.

En muchos casos, los usuarios eligen diseños vinculados a la Selección argentina o a otros equipos del Mundial. También agregan datos como nombre, edad o posición dentro del campo de juego.

La posibilidad de personalización es uno de los puntos más atractivos. Cada imagen se adapta según la foto elegida y el estilo de la figurita base.

Gemini es la IA ideal para este tipo de tareas

La inteligencia artificial desarrollada por Google es la que mejores resultados está brindado para personalizar las figuritas del mundial. El prompt (la indicación) que debe utilizarse es el siguiente:

En la primera imagen adjunta aparece una figurita del álbum del Mundial 2026. Quiero que hagas una nueva figurita con las siguientes características:



1. Quiero que quites la imagen de Lionel Messi (o el jugador que aparezca) y pongas la imagen que adjunto en la segunda imagen. Quiero que tenga la camiseta de la Selección Argentina (u otra), como la que aparece en la figurita original. Quiero que la imagen tenga la textura, sombras, luces y color de la foto original.

2. Quiero que en lugar del nombre Lionel Messi aparezca el nombre (nombre elegido).

3. Quiero que la parte de fecha de nacimiento, altura y peso aparezca: 06/07/2015 / 1,45m / 40 kg (reemplazar por los datos elegidos)

4. En la parte donde aparece Inter del Miami poner la palabra (Equipo de fútbol, colegio o lo que desees).