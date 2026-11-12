Atraparon a tres narcos en un control policial en Casa de Piedra: tenían pedido de captura federal

Un control policial sobre la Ruta Nacional 152, en el puesto caminero de Casa de Piedra, terminó con tres personas detenidas que tenían pedidos de captura y detención vigentes en una causa federal por narcotráfico. La primera alerta apareció al consultar la patente de un Ford Fiesta que intentaba ingresar a La Pampa desde Río Negro: el vehículo tenía prohibición de circular. Después, las averiguaciones sobre sus ocupantes revelaron que los tres eran buscados por la Justicia.

El procedimiento se realizó el lunes por la tarde-noche, a la altura del kilómetro 290. Los efectivos identificaron el auto y utilizaron la aplicación Pampa Seguridad Activa para consultar el dominio. El sistema encendió una señal de alerta por una prohibición de circulación registrada a requerimiento de una dependencia policial de San Martín, con intervención del Registro Tartagal.

Pero lo que inicialmente parecía una irregularidad vinculada con el vehículo terminó destapando una situación mucho más delicada. Cuando los policías avanzaron con la identificación de los tres ocupantes y realizaron las consultas correspondientes ante las áreas policiales y judiciales, comprobaron que todos tenían pedidos de captura y orden de detención vigentes.

Tres narcos fueron detenidos cuando intentaban ingresar a La Pampa.

Las medidas judiciales estaban relacionadas con una investigación que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, por una infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes. Por disposición judicial, los tres fueron notificados de su detención y quedaron inicialmente alojados en dependencias policiales de Casa de Piedra.

Sin embargo, el procedimiento todavía tenía más capítulos. Durante las requisas personales y del automóvil, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo en pesos y dólares, una bolsa con hojas de coca y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Las diligencias se extendieron durante la noche, con participación de personal especializado y coordinación con las autoridades judiciales federales. Finalmente, se ordenó el traslado de los tres detenidos a la provincia de Neuquén, aunque no se precisaron los motivos específicos de esa decisión ni cuál será el próximo paso procesal.