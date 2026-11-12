Una escena de extrema tensión sacudió el barrio Mosconi de Roca cuando una camioneta Kia K3 terminó incrustada contra una de las columnas del acceso del centro de salud, derribó parte del cerco metálico y solo de milagro no protagonizó una tragedia. En el interior del establecimiento había vecinos que esperaban atención médica. El conductor es un reconocido bailarín de origen armenio, profesor y coreógrafo del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA). cuya trayectoria artística incluye una presentación junto a Eleonora Cassano frente al Obelisco porteño.

El impacto no fue un episodio menor. La camioneta terminó sobre la vereda y contra el acceso a la salita del barrio, en un sector por donde habitualmente circulan vecinos que concurren al centro de salud. La violencia del choque dejó daños materiales y derribó parte del cerco que protege el establecimiento. La posibilidad de que alguien estuviera en el lugar exacto donde terminó el vehículo convierte lo ocurrido en una escena que pudo tener consecuencias mucho más graves.

Además, antes de estrellarse contra el centro de salud, el vehículo impactó contra un canasto ubicado frente a un comercio. Es decir, el recorrido de la camioneta ya había generado una situación de riesgo antes de terminar contra el edificio público.

Pero el episodio no terminó con el impacto. La presencia policial agregó otro capítulo de tensión. Los efectivos llegaron al lugar y tuvieron que intervenir ante la situación que protagonizaba el conductor, que permanecía en el vehículo mientras los uniformados intentaban controlar los ánimos.

La identidad del conductor también llamó la atención. Gaik Kadjberounian es una figura conocida en el ambiente cultural de Roca. Desde hace años está vinculado a la formación artística y a la enseñanza de la danza en el IUPA, donde se desempeña como profesor y coreógrafo. Su nombre también quedó asociado a una presentación de gran repercusión nacional junto a Eleonora Cassano, durante el espectáculo de despedida de la bailarina frente al Obelisco, en Buenos Aires.

Sin embargo, esta vez su nombre quedó relacionado con una escena completamente diferente: una camioneta fuera de control, un centro de salud dañado y vecinos que estuvieron expuestos a un peligro concreto.

Lo que pudo haber sido una jornada habitual de atención médica terminó convertida en un episodio de enorme preocupación para el barrio Mosconi. Que no se hayan reportado víctimas de gravedad es el dato más importante. Porque cuando una camioneta termina contra un centro de salud que tiene personas en su interior, la diferencia entre un choque con daños materiales y una tragedia puede ser cuestión de centímetros.

La escena llamó la atención de los vecinos. La costosa camioneta último modelo, negra e impoluta, terminó en una posición llamativa, sobre la vereda, con su paragolpes trasero contra una de las columnas del acceso al centro de salud, . Prueba de la magnitud del impacto es que la construcción sufrió importantes daños de mampostería. Mientras, los efectivos policiales de la Comisaría 48° se acercaban para intervenir.

Lo más delicado es que en ese momento había vecinos dentro del establecimiento sanitario que habían concurrido para recibir atención médica. A pesar de la violencia del impacto, no se informaron personas con lesiones de gravedad. Según los testimonios citados por ese medio, antes de llegar al centro de salud el vehículo también habría chocado contra un canasto ubicado frente a un comercio.