Un operativo encabezado por la División Toxicomanías de Los Menucos derivó en el secuestro de marihuana, cocaína, dinero en efectivo y documentación vinculada a la venta de estupefacientes. La diligencia se realizó en una vivienda de calle Entre Ríos, entre Río Negro y Chubut, donde residía un hombre bajo investigación desde hacía más de un mes. La causa se originó a partir de una novedad detectada por la propia división, que luego desplegó tareas de inteligencia para reunir pruebas.

El procedimiento contó con apoyo del COER de Roca y se extendió desde la noche hasta la madrugada de este lunes. En el lugar se hallaron 25 gramos de marihuana y siete cigarrillos armados, con un peso total de 9 gramos. También se incautó un recipiente plástico con dos envoltorios de nylon que contenían cocaína, cuyo pesaje será determinado por la Justicia Federal.

Además, los efectivos secuestraron dinero en efectivo, una tablet, dos teléfonos celulares y dos encomiendas dirigidas al investigado. Entre los elementos incautados se encontraron anotaciones con registros de ventas y clientes, que serán analizadas en el marco de la causa.

Con los resultados obtenidos, la Fiscalía Federal dispuso la imputación de dos personas por presunta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El procedimiento se inscribe en las acciones de prevención e investigación que la Policía de Río Negro desarrolla en distintas localidades de la provincia, con intervención de la Justicia Federal en causas vinculadas a la comercialización de drogas. Los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para avanzar con las medidas correspondientes.