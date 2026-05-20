Atropelló a una adolescente que volvía del colegio y se escapó: la familia busca testigos para encontrar al conductor

Las autoridades y familiares buscan testigos que puedan ayudar a dar con el conductor que atropelló a una adolescente de 16 años en el Barrio Vista Hermosa de Centenario y se dio a la fuga. El hecho ocurrió alrededor de las 18 del martes en la esquina de las calles Cuba y Alfredo Palacios, cuando la joven circulaba en bicicleta.

Según relataron sus familiares, la menor fue impactada por una camioneta, presuntamente una Renault Oroch, cuyo conductor no detuvo la marcha para asistirla. A pesar del golpe, la adolescente logró reincorporarse y llegar hasta su casa, desde donde fue trasladada al Hospital Dr. Natalio Burd. Allí recibió atención médica, le colocaron suero y se le realizaron placas para descartar lesiones graves, tras lo cual recibió el alta.

La madre de la víctima explicó que el accidente ocurrió mientras su hija regresaba de la clase de educación física. Por la noche seguía con fuertes dolores en su cuerpo, especialmente en una rodilla y en la cabeza, a la altura de la sien, contó. Además, aseguró que el vehículo habría sido conducido por un hombre adulto mayor.

La familia planea presentar la denuncia formal en la Comisaría 52 y en Tránsito Villa Obrera, y pidió colaboración a los vecinos que transitaban por la zona o que cuenten con cámaras de seguridad que puedan aportar información sobre el vehículo o su conductor.