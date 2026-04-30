La noche del 17 de abril quedó marcada por una secuencia brutal en Lamarque. Un ciclista, un auto que aparece desde atrás y un impacto que no terminó ahí. Darío Farías cayó sobre el asfalto tras ser embestido y terminó contra la batea de un camión estacionado. El conductor identificado como Facundo Ignacio Varela Condori, no frenó, siguió, arrastró la bicicleta unos 20 metros y se fue. Lo dejó tirado.

Ayer, la fiscalía descentralizada de Choele Choel puso nombre y figura penal a ese hecho. Imputó a un hombre de 31 años por homicidio culposo calificado y pidió su prisión preventiva. El juez de Garantías dio por formulados los cargos y ordenó que continúe detenido.

Según la acusación, todo ocurrió alrededor de las 20:10 en Avenida Sarmiento al 800. El imputado circulaba en un Peugeot 206 gris, con vidrios polarizados y con prohibición de circular por una denuncia de venta. Por causas que todavía se investigan, habría embestido desde atrás a Farías, que iba en bicicleta en el mismo sentido.

Tras el choque, el ciclista salió despedido y golpeó contra un camión estacionado. Quedó tendido sobre la calzada. El conductor, lejos de asistirlo, siguió su marcha. En ese trayecto, arrastró la bicicleta varios metros antes de desaparecer. La víctima murió después.

Para llegar hasta el imputado, la fiscalía reunió un paquete de pruebas: la denuncia de la familia, intervenciones médicas en Lamarque, Choele Choel y General Roca, pericias del Gabinete de Criminalística, análisis de cámaras de seguridad y el trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial. También secuestraron su teléfono celular.

El dato que inclinó la balanza fue otro: el hombre estuvo fuera del país algunos días después del hecho. Para la fiscalía, eso refuerza el riesgo de fuga, por eso pidió cuatro meses de prisión preventiva.

La defensa jugó su carta. Negó que su cliente fuera quien conducía el auto al momento del hecho y planteó que esa discusión recién empieza. Propuso medidas más leves, como monitoreo con GPS. No alcanzó. El juez consideró que hay elementos suficientes para sostener la acusación inicial y avaló la preventiva.