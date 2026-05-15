Una adolescente cruzaba la calle y fue atropellada por una moto: el joven conductor no tenía licencia ni seguro

Una adolescente de 17 años fue atropellada por una moto en la intersección de las calles Perú y Costa Rica, de la ciudad de Centenario. El accidente se produjo alrededor de las 21:30, mientras cruzaba la calle de sur a norte.

La moto, una Zanella 150 cc, era conducida por un joven de 20 años que circulaba en sentido oeste-este. El impacto la dejó con una fractura de clavícula, según informaron los médicos que la asistieron a Centenario Digital.

Personal de la Comisaría 52 y del Tránsito Villa Obrera llegó al lugar para asistir a la víctima del accidente. Una ambulancia del Hospital Natalio Burd trasladó a la adolescente para su atención médica inmediata.

Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue negativo. Sin embargo, no contaba con licencia de conducir ni seguro, y la moto carecía de espejos retrovisores y chapa patente.

Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al destacamento de Tránsito. Ahora será el Tribunal de Faltas quien determine la sanción correspondiente.