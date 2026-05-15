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¿Estaba borracho?

Una adolescente cruzaba la calle y fue atropellada por una moto: el joven conductor no tenía licencia ni seguro

La víctima de 17 años fue atropellada por una motocicleta en el barrio Sarmiento, de Centenario. Fue trasladada al hospital con fractura de clavícula y se encuentra fuera de peligro. 

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 10:38
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El conductor, de 20 años, circulaba sin licencia ni seguro y la moto carecía de documentación y espejos. Foto: gentileza Centenario Digital.

Una adolescente de 17 años fue atropellada por una moto en la intersección de las calles Perú y Costa Rica, de la ciudad de Centenario. El accidente se produjo alrededor de las 21:30, mientras cruzaba la calle de sur a norte.

La moto, una Zanella 150 cc, era conducida por un joven de 20 años que circulaba en sentido oeste-este. El impacto la dejó con una fractura de clavícula, según informaron los médicos que la asistieron a Centenario Digital.

Personal de la Comisaría 52 y del Tránsito Villa Obrera llegó al lugar para asistir a la víctima del accidente. Una ambulancia del Hospital Natalio Burd trasladó a la adolescente para su atención médica inmediata.

Al realizarle el test de alcoholemia al conductor, el resultado fue negativo. Sin embargo, no contaba con licencia de conducir ni seguro, y la moto carecía de espejos retrovisores y chapa patente.

Ante esta situación, la motocicleta fue secuestrada y trasladada al destacamento de Tránsito. Ahora será el Tribunal de Faltas quien determine la sanción correspondiente.

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