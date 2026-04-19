Un trágico siniestro vial generó una fuerte conmoción en la localidad de Lamarque, provincia de Río Negro. Allí un ciclista murió tras ser embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga sin asistir a la víctima.

El hecho se registró este viernes 17 de abril en la avenida Sarmiento al 800. A raíz del impacto, el hombre —identificado como Darío Miguel Farías— fue derivado de urgencia al hospital de General Roca, donde permaneció internado en estado crítico. Con el correr de las horas su estado se agravó y finalmente murió.

El ciclista fue atropellado sobre la avenida Sarmiento al 800 en Lamarque, provincia de Río Negro - Google Maps

Durante este sábado, el cuerpo fue trasladado de regreso a Lamarque, donde familiares y allegados lo despidieron en medio de un profundo dolor.

Piden colaboración para identificar el vehículo involucrado y encontrar al responsable

Hasta el momento de la publicación de este artículo, no trascendieron datos oficiales sobre el vehículo involucrado ni tampco sobre la identidad del conductor que escapó tras el impacto. La investigación sigue su curso con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el responsable, en una causa que podría ser caratulada como homicidio y agravarse por el eventual abandono de persona.

Desde el entorno de la víctima y solicitaron la colaboración de la comunidad de Lamarque y localidades aledañas. Piden que cualquier persona que haya presenciado el hecho o cuente con información relevante la aporte a las autoridades para contribuir a la identificación del autor.