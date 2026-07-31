Un hombre de 67 años fue atropellado este viernes 31 de julio de 2026 a las 17 en la calle General Paz, entre Olascoaga y Lamadrid, en Chos Malal. El hecho ocurrió cuando el peatón intentó trasponer la arteria a mitad de cuadra, en un sector no habilitado por las normas reglamentarias de tránsito.

El vehículo involucrado fue un automóvil tipo sedán de 5 puertas y color negro, cuyo conductor circulaba en sentido sur-norte y no advirtió la presencia del transeúnte a tiempo. Como consecuencia del impacto, la víctima quedó tendida sobre la cinta asfáltica en estado consciente. En el lugar trabajó personal policial y de salud para realizar las diligencias de rigor, mientras se aguarda el certificado médico oficial para establecer la gravedad de las lesiones.

Cómo ocurrió el siniestro en la calle General Paz

De acuerdo con la información recabada en el lugar del hecho, la dinámica del impacto estuvo condicionada por una infracción a las normas de circulación peatonal. El protagonista cruzó la calzada fuera del paso reglamentario, un factor de riesgo frecuente en las zonas comerciales y residenciales de la región norte neuquina.

El conductor del sedán negro, que circulaba en dirección sur-norte, no logró divisar al peatón debido a la ubicación del cruce a mitad de cuadra. El impacto se produjo de manera imprevista, dejando a la víctima tendida sobre el asfalto pero lúcida y consciente a la espera de los equipos de asistencia médica.

Las diligencias policiales y la atención médica

Tras el llamado de alerta, las fuerzas de seguridad y el personal sanitario desplegaron el operativo correspondiente en la intersección de General Paz y Lamadrid. Se procedió a ordenar el tránsito vehicular en la zona y a asegurar la escena para los peritajes accidentológicos.

En paralelo, el hombre de 67 años fue evaluado preliminarmente en el lugar y trasladado para someterse a estudios complementarios. Las autoridades aguardan la emisión del certificado médico definitivo para determinar la calificación legal de las lesiones y definir los pasos a seguir con el conductor del rodado.