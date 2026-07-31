Un joven de 29 años fue detenido en Salta e imputado por dictamen de prisión preventiva, acusado de actuar como encubridor en la fuga de Jonatan Jordan Peloc, alias "Camboya". El imputado habría prestado asistencia logística e inmuebles para facilitar la fuga del criminal, ocurrido el pasado 4 de abril de 2026 de la Alcaidía General N.º 1 de Salta.

El operativo fue liderado por el Fiscal Penal 1 del Distrito Centro, Pablo Paz, quien dispuso siete allanamientos simultáneos. Durante los procedimientos se secuestraron un automóvil, teléfonos celulares y computadoras. Peloc continúa prófugo, imputado por los delitos de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio, y sobre él pesa una recompensa provincial de 10 millones de pesos.

Actualmente, el único detenido por encubrimiento permanecerá privado de su libertad bajo la resolución del Juez Pablo Farah, ante el riesgo procesal de fuga y entorpecimiento de la causa, mientras la Policía de Salta intensifica los rastrillajes.

Allanamientos masivos y la decisión judicial

La investigación iniciada tras la evasión de la Alcaidía General derivó en la identificación de múltiples domicilios vinculados a familiares y allegados de Peloc. Con las pruebas recolectadas, la fiscalía coordinó siete allanamientos en simultáneo que permitieron incautar tecnología, un vehículo y documentación de relevancia.

El fiscal Pablo Paz solicitó de inmediato la prisión preventiva para el sospechoso de 29 años. La medida fue ratificada por el juez de garantías Pablo Farah, quien coincidió en que la libertad del implicado ponía en riesgo el avance de las pericias tecnológicas y la localización del fugitivo.

Recompensa millonaria y reserva de identidad

Frente a la peligrosidad del evadido, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia oficializó la búsqueda mediante el Decreto N° 178, fijando una suma de $10.000.000 de pesos para quien aporte datos certeros sobre el paradero de "Camboya".

“Las personas que cuenten con información podrán aportarla ante los fiscales o la autoridad judicial interviniente, de manera personal o a través de terceros. Se garantiza la reserva de identidad”, precisa el comunicado oficial.

Las autoridades aclararon que los integrantes de fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia quedan expresamente excluidos de la recompensa.