La Policía del Neuquén realizó tres allanamientos simultáneos en el sector oeste de la ciudad de Neuquén en el marco de una causa por el uso fraudulento de una tarjeta de crédito robada. El operativo fue llevado adelante por el Departamento Delitos Económicos y la División Ciberdelito Económico, bajo directivas de la Justicia neuquina.

Compras por más de dos millones de pesos

La pesquisa se inició a partir de la denuncia de una vecina que advirtió movimientos irregulares en una tarjeta de crédito perteneciente a su grupo familiar. Según la denuncia realizada, se habían efectuado compras no autorizadas por un monto superior a los dos millones de pesos.

A partir de la denuncia, los investigadores desarrollaron distintas medidas para reconstruir la maniobra. Entre las tareas realizadas se incluyeron entrevistas, análisis de registros fílmicos, vigilancia y trabajos de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT, por sus siglas en inglés). Todo esto permitió identificar a los presuntos involucrados y solicitar las órdenes de allanamiento a la Justicia.

Qué secuestraron en los tres allanamientos simultáneos

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron dos vehículos, dos inhibidores de señal, dos routers, seis teléfonos celulares, dos medios electrónicos de pago y una tarjeta de memoria. Dichos elementos serán sometidos a peritajes para determinar su vinculación con la causa.

Además, una persona fue demorada durante los operativos y quedó a disposición de la Justicia, que continúa avanzando con la investigación para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Desde la fuerza provincial destacaron el trabajo coordinado entre las áreas especializadas en delitos económicos y ciberdelito, que permitió reunir las pruebas necesarias para el desarrollo de los procedimientos judiciales.

Avanza la investigación judicial

Los elementos secuestrados serán analizados por los investigadores con el objetivo de obtener nuevas evidencias sobre la presunta maniobra fraudulenta. La causa continúa bajo investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en función de los resultados de los peritajes.