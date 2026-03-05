Con un operativo de alto impacto que incluyó rastrillajes en chacras y un intenso trabajo sobre la costa del río Negro con buzo táctico y dron, la Policía de Río Negro volvió a salir con todo para encontrar a Kevin Hernández, el joven de 26 años desaparecido en Lamarque. Participaron fuerzas especiales, brigadas de investigación y personal de distintas ciudades. También estuvo presente el ministro de Seguridad Daniel Jara se reunió con la familia y comprometió todos los recursos disponibles.

El movimiento estuvo centralizado en la zona rural. Primero, los uniformados avanzaron sobre dos establecimientos productivos, revisando galpones, sectores de monte, corrales, acequias y cada rincón donde pudiera existir un indicio. No fue un simple recorrido: fue un rastrillaje fino, paso a paso, con personal entrenado para detectar detalles que a simple vista podrían pasar desapercibidos.

Pero la búsqueda no se quedó en tierra firme. Después, el operativo se trasladó hacia la costa del río Negro. Allí la escena cambió: un dron comenzó a sobrevolar la ribera para ampliar el campo visual y detectar movimientos o elementos extraños. Al mismo tiempo, un buzo táctico ingresó al agua y revisó sectores profundos y zonas de enganche donde suelen quedar atrapados objetos arrastrados por la corriente. La tarea fue exigente y se extendió durante horas.

En el despliegue participaron el COER de Lamarque, el COER de Villa Regina, brigadas de investigaciones de Choele Choel y Villa Regina, además de efectivos de la Unidad Regional y personal de comisarías locales. La coordinación permitió cubrir una amplia superficie en pocas horas y sostener la búsqueda sin interrupciones.

Compromiso del ministro

El ministro de Seguridad, Daniel Jara mantuvo un encuentro directo de más de dos horas con la madre del joven, sus tías y su pareja. Fue una charla cara a cara, donde se detallaron las acciones realizadas y las que seguirán en marcha. El compromiso fue concreto: movilizar todos los recursos necesarios hasta encontrar respuestas.

Luego el ministro se dirigió a la zona donde se hicieron los rastrillajes para acompañar al personal interviniente. Aunque los resultados del día no arrojaron novedades, la búsqueda está lejos de detenerse. Por el contrario, el operativo se profundiza. Cada jornada suma más personal, más tecnología y más horas de trabajo en el terreno.