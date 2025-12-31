La tarde en Lamarque se tiñó de horror. Entre las 12 y las 18 del lunes, en una vivienda de la zona de chacras, una mujer fue citada por su ex pareja y lo que parecía un encuentro terminó en un calvario criminal.

El hombre la recibió con violencia, la amenazó de muerte con un arma de fuego, la golpeó una y otra vez, la abusó sexualmente y la mantuvo cautiva durante horas. La víctima, desesperada, intentó escapar y pidió ayuda al dueño de la propiedad, pero éste no solo no la socorrió: se habría quedado afuera, indiferente, mientras todo sucedía adentro.

La Fiscalía descentralizada de Choele Choel actuó con rapidez. Uno de los hombres quedó imputado por una lista escalofriante de delitos: tentativa de femicidio agravado, privación ilegítima de la libertad con violencia y armas, abuso sexual agravado, amenazas y lesiones, entre otros. El juez de Garantías ordenó su prisión preventiva por dos meses, en el marco de una investigación que se extenderá cuatro meses.

El otro imputado, dueño de la vivienda, fue acusado de encubrimiento agravado y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil. Se le colocará un dispositivo electrónico y se le prohibió acercarse a la víctima.

La evidencia es contundente: cámaras de seguridad secuestradas con autorización judicial, la denuncia penal de la mujer, el informe médico forense que certifica las múltiples heridas en su cuerpo, y el trabajo del Gabinete de Criminalística en el allanamiento. Todo confirma la brutalidad del ataque y la indiferencia del segundo acusado.