La Municipalidad de Villa La Angostura dio de baja la contratación de un agente de la Secretaría de Servicios Públicos que fue hallado responsable de protagonizar un grave episodio durante un control de tránsito, en el que evadió un operativo de alcoholemia, embistió a una inspectora municipal y escapó del lugar.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto N.º 1748, luego de que el Juzgado Municipal de Faltas determinara la responsabilidad del trabajador por una serie de infracciones consideradas de extrema gravedad.

Según Diario Andino, como consecuencia de esa resolución, el agente fue inhabilitado para conducir cualquier tipo de vehículo durante un año, desde el 23 de julio de 2026 hasta el 23 de julio de 2027. Además, se dispuso la caducidad de su licencia de conducir.

Qué sostuvo el municipio

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo sostuvo que la conducta del empleado resultó incompatible con el ejercicio de la función pública. Entre los hechos atribuidos se menciona que el trabajador evadió un control preventivo de alcoholemia, embistió a una inspectora mientras cumplía sus funciones, se dio a la fuga y obstaculizó las tareas de control municipal.

El municipio consideró que esas acciones constituyeron un incumplimiento de las obligaciones previstas en el Estatuto del Personal Municipal. Además, recordó que el contrato a plazo fijo contemplaba la posibilidad de rescindir la relación laboral por razones vinculadas al interés público y al correcto funcionamiento de la administración, sin derecho a indemnización.

La contratación fue dada de baja a partir del 24 de julio, firmado por el intendente Javier Murer.