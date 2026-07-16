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Peligro al volante

Con la camiseta de Argentina puesta, terminó con su camioneta en un desagüe sobre la Ruta 65: se negó al test de alcoholemia

Un hombre de 29 años perdió el control de una Ford EcoSport cuando intentaba ingresar a un puente sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del INTA Viejo. El vehículo quedó con las ruedas delanteras dentro de un desagüe y tuvo que ser retirado por una grúa.

 

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 16 de julio de 2026 a las 10:56
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El conductor, oriundo de Allen, llevaba puesta la camiseta de la Selección Argentina y se negó a realizar el test de alcoholemia. Foto: ANRoca.

Un hombre de 29 años, que aún llevaba puesta la camiseta de la Selección Argentina, protagonizó durante la madrugada de este jueves un insólito episodio sobre la Ruta Provincial 65, a la altura del INTA Viejo, en General Fernández Oro. El conductor perdió el control de una camioneta Ford EcoSport cuando intentaba ingresar a un puente y terminó con parte del vehículo dentro de un desagüe. Además, se negó a realizar el test de alcoholemia solicitado por personal vial.

Según informó ANRoca, el hecho ocurrió cerca de las 6.15, cuando efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca fueron alertados por la presencia de una Ford EcoSport detenida sobre la banquina norte de la Ruta 65.

La camioneta quedó atrapada en un desagüe tras perder el control sobre la Ruta Provincial 65. Foto: ANRoca.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba en sentido oeste-este y, al realizar una maniobra hacia la izquierda para ingresar al puente ubicado en ese sector, el conductor perdió el dominio de la camioneta. Como consecuencia, las ruedas delanteras quedaron dentro del desagüe y las traseras sobre la banquina, dejando al rodado imposibilitado de continuar su marcha.

Al momento de identificar al conductor, los efectivos constataron que se trataba de un hombre de 29 años, con domicilio en Allen, quien todavía vestía la camiseta de la Selección Argentina. Durante el procedimiento, el personal de Seguridad Vial le solicitó que realizara el control de alcoholemia correspondiente, pero el automovilista se negó ante la presencia de testigos.

La camioneta permaneció varias horas en el lugar hasta que pudo ser retirada con una grúa alrededor de las 8.30. Una vez finalizado el operativo, la circulación quedó normalizada en el sector del INTA Viejo.

Las actuaciones quedaron a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, que intervino en el hecho y realizó las diligencias correspondientes.

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