Una turista brasileña protagonizó un costoso error durante sus vacaciones en Bariloche. Mientras recorría Circuito Chico al volante de un vehículo de alquiler, fue detenida en un control de tránsito y dio positivo en el test de alcoholemia. Como en Río Negro rige la Ley de Alcohol Cero para todos los conductores, el resultado fue suficiente para que la Policía secuestrara el automóvil y labrara la correspondiente infracción.

El procedimiento se realizó alrededor de las 16 del jueves, sobre el kilómetro 20 de la Ruta Provincial 77, uno de los caminos más transitados por turistas que visitan la ciudad durante la temporada invernal. En ese sector, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial, junto con personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), desarrollaban un operativo preventivo destinado a controlar la documentación de los vehículos y detectar conductas que pudieran poner en riesgo la seguridad vial.

Fue entonces cuando los uniformados detuvieron la marcha de un Renault Kardian perteneciente a una empresa de alquiler. La conductora, una ciudadana brasileña que recorría la zona turística, fue sometida al test de alcoholemia. El resultado fue contundente: el alcoholímetro registró 0,62 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que en Río Negro constituye una infracción debido a la vigencia de la Ley de Alcohol Cero.

A partir de ese resultado, el procedimiento fue inmediato. Los efectivos secuestraron el vehículo, confeccionaron el acta de infracción y la mujer quedó impedida de continuar manejando. El Renault Kardian fue retirado del lugar y quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se avanzaba con las actuaciones previstas por la normativa provincial.

Operativo de impacto

Con el inicio del receso invernal y el aumento del movimiento de residentes y turistas, la Policía de Río Negro desplegó un operativo de impacto en distintos sectores de Bariloche para fortalecer la prevención del delito y reforzar la presencia policial en la vía pública. Los controles se desarrollaron en puntos estratégicos de la ciudad, con identificación de vehículos y personas.

La Policía de Río Negro incrementó los controles en los lugares más visitados de Bariloche

La intervención formó parte del Plan Operacional Prevención e Impacto, una estrategia que busca incrementar los controles en sectores de mayor circulación y generar un efecto disuasivo frente a posibles hechos delictivos. Además, el despliegue se extendió a distintos sectores de Circuito Chico, una de las zonas más visitadas de la ciudad. Allí se reforzó la presencia policial para acompañar el incremento de visitantes y brindar mayores condiciones de seguridad tanto a quienes viven en Bariloche como a quienes llegan para disfrutar de las vacaciones.