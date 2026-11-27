Un hombre que cumplía una condena por abuso bajo la modalidad de prisión domiciliaria en Ingeniero Huergo fue imputado por ejercer ilegalmente la medicina. Pese a tener la matrícula profesional inhabilitada, habría instalado un consultorio en la vivienda donde cumplía la pena y atendido pacientes sin autorización judicial.

Según explicó el fiscal adjunto Rodrigo Vazzana, las maniobras se extendieron entre el 26 de febrero y el 7 de agosto de 2025. Durante ese período, el acusado habría emitido al menos 50 recetas y certificados médicos, además de atender unas 30 consultas por teléfono, mensajería y de manera presencial, por las que cobraba honorarios.

La investigación también determinó que se presentaba como especialista en clínica y diabetes, aunque no contaba con certificación ni reconocimiento del Ministerio de Salud de Río Negro para ejercer esa especialidad.

Entre las pruebas reunidas figuran informes oficiales que acreditan la baja de su matrícula, testimonios de pacientes, certificados médicos y documentación presentada ante una empresa empleadora. También se incorporaron registros de comunicaciones y recetas recuperadas del teléfono celular del imputado.

Durante un allanamiento en la vivienda de calle Roque Sáenz Peña al 800, los investigadores encontraron elementos que daban cuenta de la instalación de un consultorio. Además, la resolución que le había concedido la prisión domiciliaria establecía que debía contar con los permisos correspondientes para ejercer cualquier profesión u oficio.

La Fiscalía le atribuyó los delitos de ejercicio ilegal de la profesión de médico, en concurso real con arrogación pública de especialidad médica. El juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación penal preparatoria.

Por su parte, el defensor penal público, Javier Razzetto, adelantó que solicitará la revisión de la formulación de cargos.