En una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes 5 de octubre, las asistentes letradas de la Unidad Fiscal de Delitos Genéricos Noelia Stilger y Carolina Gutiérrez formularon cargos a un hombre, N.A.E., por atropellar con su motocicleta a una niña de 5 años en la ciudad de Neuquén.

Durante la audiencia, las representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron cuatro meses de plazo para concluir la investigación penal preparatoria. Asimismo, impusieron como medida cautelar la obligación de que el imputado se presente semanalmente en la unidad policial de su barrio.

Qué decidió la Justicia

El delito que Stilger y Gutiérrez le atribuyeron a N.A.E. es lesiones graves culposas, agravadas por la conducción descuidada y temeraria, darse a la fuga y no socorrer a la víctima, en calidad de autor.

El juez de garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por la fiscalía, fijó el plazo de investigación en cuatro meses y otorgó la medida cautelar de comparendo semanal, ordenando la inmediata libertad del acusado que llegó detenido a la audiencia.

Cómo ocurrió el choque: la atropelló y huyó

De acuerdo con la teoría del caso presentada por las representantes del Ministerio Público Fiscal, el hecho fue el 4 de octubre de 2026, entre las 15:00 y las 16:30, en la esquina de las calles Pedro Milanesio y Sargento Ramón Acosta de la ciudad de Neuquén.

N.A.E. circulaba a bordo de una motocicleta Yamaha a alta velocidad, sin licencia de conducir ni seguro obligatorio, y con al menos 0.37 gramos por litro de alcohol en sangre. En esas circunstancias, embistió desde atrás a la niña, que cruzaba la calle caminando junto a un familiar.

Como consecuencia del impacto, la víctima sufrió distintas lesiones y la fractura del cráneo, por lo que debió ser intervenida quirúrgicamente.

Tras el hecho, N.A.E. se dio a la fuga sin socorrer a la menor. Horas después se presentó voluntariamente en sede policial, donde se le fue realizado el test de alcoholemia.