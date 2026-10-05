Una nena de 5 años sufrió una grave lesión en el cráneo después de ser atropellada por una motocicleta en Neuquén capital, la pequeña ha sido sometida a una cirugía y permanecía en terapia intensiva.

El hecho ocurrió el domingo alrededor de las 19, en calles Combate de San Lorenzo y Ruca Choroy, en una zona donde había varias personas circulando debido a la presencia de una cancha deportiva.

En declaraciones radiales, el comisario inspector Néstor Catalán, coordinador de la División Tránsito de la Policía provincial, detalló que el motociclista acusado de atropellarla tiene 20 años, quedó detenido y se le formularían cargos.

Catalán detalló que el presunto responsable se presentó voluntariamente en la Comisaría Tercera luego del siniestro vial. Una vez en la delegación policial, relató que había atropellado a una nena cuando iba en su moto.

El joven también indicó que decidió retirarse del lugar porque algunas de las personas que se encontraban allí habrían intentado agredirlo tras lo ocurrido.

El estado de salud de la nena

Tras el incidente la madre de la menor la había trasladado al Hospital Heller, desde donde fue derivada hacia el Castro Rendón debido a su lesión en la cabeza. Los médicos determinaron que la menor presentaba una fisura y un hundimiento de cráneo, por lo que horas después fue sometida a una intervención quirúrgica.

Afortunadamente el comisario aclaró que está estabilizada y en terapia intensiva pero sin riesgo de vida.

La evolución de la menor permanece bajo seguimiento médico y dependerá su estado de salud para que la Justicia determine los pasos a seguir.

Testimonios y alcoholemia positiva

Testigos en el lugar manifestaron que el motociclista iba realizando maniobras indebidas, conocidas como "willy", cuando atropelló a la nena. Sin embargo esto deberá ser determinado y confirmado por las pericias.

La reconstrucción preliminar indica que el joven habría perdido el control durante una de esas maniobras y terminó atropellando a la menor.

Otro factor que interviene en la investigación es el hecho de que cuando el joven se presentó en la Comisaría fue sometido a un test de alcoholemia, el cual le dio positivo con 0,36g/lt. Además, según el comisario, el joven circulaba sin la documentación correspondiente de la motocicleta y sin licencia de conducir.

La Policía ya dio intervención a la Fiscalía y se dispuso inicialmente su demora. Posteriormente, el joven fue notificado de su detención y quedó a disposición de la Justicia.