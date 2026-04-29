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Controles preventivos

Un auto circulaba sin patente y descubrieron que tenía pedido de secuestro por un robo violento

El auto fue detenido durante un control nocturno en la intersección de O’Connor y Lanín. La rápida actuación policial y los controles preventivos permitieron recuperar el rodado y avanzar en la investigación judicial.
 

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 08:51
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La policía recuperó un vehículo robado durante controles nocturnos tras detectar irregularidades en su documentación.

En la noche del martes, en un control de rutina en la ciudad de Neuquén, personal de la División Seguridad y Operativa Bancaria detectó un automóvil circulando sin dominio visible en la intersección de calles O’Connor y Lanín. Tras realizar el control pertinente, descubrieron que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente.

Tras verificar la documentación y los datos del rodado a través de los sistemas informáticos, surgieron inconsistencias entre la patente colocada y el modelo del vehículo.

Tras advertir las irregularidades en la documentación del rodado y confirmaron que la patente colocada no coincidía con el modelo del auto, lo que despertó sus sospechas. Enseguida, confirmaron que el automóvil estaba vinculado a una causa por robo calificado.

Ante esta situación, notificaron a la autoridad judicial y solicitaron la presencia del personal de la jurisdicción para continuar con las diligencias correspondientes.

“El procedimiento permitió no sólo recuperar un rodado vinculado a un hecho delictivo, sino también poner de relieve la importancia de los controles preventivos y la rápida intervención policial. La labor coordinada y el profesionalismo del personal interviniente resultaron claves para detectar la maniobra y avanzar en la investigación”, destacaron desde la policía neuquina.

 

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