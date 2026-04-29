Un auto circulaba sin patente y descubrieron que tenía pedido de secuestro por un robo violento

En la noche del martes, en un control de rutina en la ciudad de Neuquén, personal de la División Seguridad y Operativa Bancaria detectó un automóvil circulando sin dominio visible en la intersección de calles O’Connor y Lanín. Tras realizar el control pertinente, descubrieron que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente.

Tras verificar la documentación y los datos del rodado a través de los sistemas informáticos, surgieron inconsistencias entre la patente colocada y el modelo del vehículo.

Tras advertir las irregularidades en la documentación del rodado y confirmaron que la patente colocada no coincidía con el modelo del auto, lo que despertó sus sospechas. Enseguida, confirmaron que el automóvil estaba vinculado a una causa por robo calificado.

Ante esta situación, notificaron a la autoridad judicial y solicitaron la presencia del personal de la jurisdicción para continuar con las diligencias correspondientes.