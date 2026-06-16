Un fuerte choque entre un auto y una motocicleta complicó la circulación durante la madrugada de este martes en el ingreso al barrio Alta Barda, en Neuquén. El impacto ocurrió en el sector del segundo puente, mano hacia Centenario, y generó demoras, reducción de carriles y una importante presencia policial mientras asistían al motociclista herido.

Según informó el periodista Juan Pablo Andréz desde el lugar para “La mañana es de la primera”, por AM550, el siniestro involucró a un Chevrolet Prisma que cruzaba hacia el barrio Alta Barda y a una moto que circulaba por la colectora de ingreso a la ciudad.

El rodado impactó contra una motocicleta. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Un cruce que terminó en choque

El impacto se produjo en una zona muy transitada, incluso durante la madrugada. La motocicleta terminó embestida cuando el auto realizaba la maniobra para ingresar al barrio.

“Terminó embistiendo al motociclista, que tuvo golpes en la rodilla”, relató Andréz desde el lugar del hecho, acompañado por el camarógrafo Bruno Calderón.

Minutos después del choque, una ambulancia del SIEN asistió al conductor de la moto. De acuerdo a la información brindada en el lugar, no sufrió heridas de gravedad, aunque sí algunos golpes producto del impacto.

Congestión y tránsito reducido

El siniestro provocó importantes complicaciones para quienes circulaban en sentido para salir desde la calle Soldi hacia Alta Barda. Durante varios minutos, el tránsito quedó reducido a un solo carril mientras trabajaban efectivos policiales y personal de asistencia.

“Se generó mucha congestión en el tránsito para quienes salen de Soldi. El tránsito está reducido a un solo carril”, explicó el móvil de AM550.

En el lugar también trabajó personal policial para ordenar la circulación y asistir al propietario de la motocicleta, que sufrió daños materiales tras el choque.

Hubo importantes demoras en el sector. Fotos: Móvil de Prima Multimedios

Cómo quedó la zona tras el operativo

Mientras retiraban los vehículos involucrados, una camioneta policial permaneció sobre la calzada advirtiendo a los conductores sobre la reducción del tránsito y evitando nuevos incidentes en un sector de circulación compleja.