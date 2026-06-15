La localidad de Campo Grande atraviesa horas de dolor tras el fallecimiento de un joven de 23 años sobre la Ruta Provincial 69, en el tramo que conecta Villa Manzano con San Isidro. Según la información, el joven iba en motocicleta cuando colisionó con una camioneta que llevaba pasajeros.

La víctima perdió la vida en el lugar por la gravedad de sus lesiones y hubo un amplio despliegue en la zona debido a las pericias y el retiro de los vehículos. Se trataba de un joven residente de la zona de Marengo.

Pasadas las horas, se conoció que el joven impactó de manera frontal con la camioneta de transporte de la empresa AESA.

Cómo fue el siniestro

Según los datos, el impacto se dio luego de que el rodado menor haga un sobrepaso. Fue allí cuando rozó con el camión que iba adelante, perdió el control e impactó de frente con la camioneta, que circulaba en sentido contrario a la víctima.

Se realizaron los procedimientos correspondientes y destacaron que el conductor de la camioneta dio 00 en el control de alcoholemia.

Por el momento continúa la investigación y las pericias para esclarecer las causas del hecho.

En el operativo participaron efectivos de Seguridad Vial de Barda del Medio, personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios, ambulancias, personal de Tránsito Labrador, efectivos de la Comisaría 44 y del Destacamento 119. Las tareas concluyeron alrededor de las 22:30 del domingo.