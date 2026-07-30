Un auto Volkswagen Fox protagonizó un despiste durante la noche del miércoles sobre la Ruta 7, a la altura de la zona de Picadero, en un tramo que volvió a registrar un incidente vial en medio de la lluvia. El hecho ocurrió pasadas las 20.40 sobre la mano Centenario-Neuquén.

El conductor perdió el control del vehículo y el auto terminó dentro de una zanja, según informón Centenario Digital. A pesar del impacto, no sufrió lesiones, aunque el rodado registró daños materiales en el paragolpes delantero y quedó atrapado en el barro, lo que dificultó su retiro.

Se trata del mismo sector donde la semana pasada un Ford Ka terminó volcado, también durante condiciones climáticas adversas, lo que volvió a poner el foco sobre la peligrosidad del tramo cuando se registran precipitaciones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta y no fue necesario interrumpir la circulación. No obstante, las autoridades reiteraron el pedido de transitar con extrema precaución por la Ruta 7 entre Centenario y Neuquén debido al agua acumulada sobre el carril derecho y la baja visibilidad provocada por la lluvia.