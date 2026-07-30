Las intensas lluvias forzaron la suspensión de clases en distintos colegios de Neuquén: qué escuelas no tendrán actividad

La suspensión de clases marcó el inicio de la jornada de este jueves en Centenario y Vista Alegre, donde las intensas lluvias registradas durante la madrugada y la persistencia del tiempo inestable obligaron a cancelar las actividades escolares en los tres turnos. La medida busca evitar que estudiantes, docentes y personal educativo deban desplazarse por calles anegadas y sectores con serias complicaciones para la circulación.

Las precipitaciones no dieron respiro en Centenario y, con más de 12 milímetros acumulados en pocas horas, agravaron el estado de numerosas calles, especialmente en la Segunda Meseta, donde varios sectores quedaron prácticamente intransitables, según nformó Centenario Digital. Ante este escenario, el Comité de Emergencia elevó una recomendación para suspender las clases, decisión que fue acompañada por el Distrito de Educación VI y el Ministerio de Educación de Neuquén.

De esta manera, no habrá actividades durante este jueves 30 de julio en la totalidad de los establecimientos educativos públicos y semiprivados de Centenario y Vista Alegre. El objetivo es que alumnos y trabajadores de la educación permanezcan en sus hogares y no se expongan a los riesgos que generan las lluvias y el deterioro de las calles.

En tanto, en Plottier también se resolvió suspender las clases durante el turno mañana en la Escuela 240 y en los CPEM 8 y 110, mientras cada establecimiento evaluará la evolución de la situación para determinar si es necesario adoptar nuevas medidas.

Barrios complicados por la lluvia

Las autoridades municipales monitorean la evolución de la situación, ya que las precipitaciones dejaron importantes complicaciones en distintos barrios. La Segunda Meseta volvió a ser uno de los sectores más afectados, con calles de tierra convertidas en verdaderos barriales que dificultan el ingreso y la salida de los vecinos.

El pronóstico anticipa que las condiciones de inestabilidad continuarán durante la madrugada y la mañana de este jueves, con probabilidad de lluvias fuertes en la región. Recién hacia el transcurso del día se espera una mejora paulatina de las condiciones meteorológicas.