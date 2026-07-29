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Daños materiales

Dos vehículos protagonizaron un fuerte choque en una transitada esquina del Bajo neuquino

A pesar de la presencia de inspectores de tránsito en las esquinas, aparentemente el choque se produjo cuando uno de los vehículos cruzaba la Avenida Mosconi y el otro circulaba por la derecha.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 15:25
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No había ninguna persona siendo atendida. Fotos Mejor Informado.

Pasadas las 14.30 de este miércoles se registró un fuerte choque entre dos vehículos, en la intersección de las calles Félix San Martin y Bahía Blanca.

Los autos involucrados fueron una Fiat Toro y un Renault Kwid. El siniestro ocurrió cuando llovía y la calzada estaba mojada, pasando el semáforo de la calle Félix.

Según testigos en el lugar, la camioneta cruzaba la obra de la Gran Avenida y bajaba por Bahía Blanca, cuando el auto lo impactó desde la derecha, por Félix San Martín

Foto Mejor Informado.

Cabe recordar que en el lugar hay inspectores de tránsito, que van dando el paso a las distintas manos sin importar el semáforo, ya que estos han quedado desincronizados con la obra.

Aunque asistió al lugar una ambulancia del SIEN, no se registraron heridos y los daños fueron solamente materiales, tanto en la parte delantera izquierda del auto como en una pequeña parte delantera izquierda de la camioneta.

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