Pasadas las 14.30 de este miércoles se registró un fuerte choque entre dos vehículos, en la intersección de las calles Félix San Martin y Bahía Blanca.

Los autos involucrados fueron una Fiat Toro y un Renault Kwid. El siniestro ocurrió cuando llovía y la calzada estaba mojada, pasando el semáforo de la calle Félix.

Según testigos en el lugar, la camioneta cruzaba la obra de la Gran Avenida y bajaba por Bahía Blanca, cuando el auto lo impactó desde la derecha, por Félix San Martín

Foto Mejor Informado.

Cabe recordar que en el lugar hay inspectores de tránsito, que van dando el paso a las distintas manos sin importar el semáforo, ya que estos han quedado desincronizados con la obra.

Aunque asistió al lugar una ambulancia del SIEN, no se registraron heridos y los daños fueron solamente materiales, tanto en la parte delantera izquierda del auto como en una pequeña parte delantera izquierda de la camioneta.