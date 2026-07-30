El jueves 30 de julio estará marcado por condiciones invernales en toda la provincia de Neuquén. Mientras las zonas de la cordillera continuarán bajo una alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) debido a nevadas persistentes y lluvias de variada intensidad, en los sectores del centro y este provincial predominará el frío, con cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas durante gran parte de la jornada.

El organismo nacional advierte que los fenómenos más intensos se concentrarán en el oeste y sudoeste neuquino, donde podrían registrarse importantes acumulaciones de nieve y precipitaciones. Recomiendan mantenerse informado a través de los canales oficiales y evitar desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

Neuquén capital: frío matinal y cielo parcialmente nublado

La capital provincial tendrá una jornada fría, con temperaturas mínimas cercanas a los 0°C y máximas que apenas superarán los 10°C. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y algo nublado, sin probabilidades significativas de precipitaciones. Los vientos serán moderados del sector oeste y sudoeste.

Zapala: ambiente invernal y posibles nevadas aisladas

En la zona centro de la provincia continuará el ambiente típicamente invernal. Se esperan bajas temperaturas durante la mañana, con registros bajo cero en áreas rurales. La nubosidad será variable y no se descartan precipitaciones aisladas o algunas nevadas débiles en sectores elevados cercanos a la ciudad.

Chos Malal: frío intenso en el norte neuquino

El norte provincial atravesará una jornada fría, con heladas durante las primeras horas del día. El cielo permanecerá mayormente nublado y las temperaturas máximas se mantendrán bajas para la época del año. No se prevén fenómenos de relevancia, aunque persistirá la sensación térmica reducida por efecto del viento.

San Martín de los Andes: nevadas persistentes bajo alerta naranja

La localidad cordillerana continuará siendo una de las áreas más afectadas por el temporal. El SMN mantiene la alerta naranja por nevadas, con acumulaciones significativas que podrían superar los valores habituales para un solo día. Además, en algunos sectores de menor altura podrían registrarse precipitaciones mixtas de lluvia y nieve. La visibilidad podría verse reducida por períodos de viento blanco.

Villa La Angostura: lluvias y nieve complican la jornada

El oeste cordillerano seguirá bajo condiciones adversas. Se esperan lluvias persistentes y nevadas de variada intensidad, especialmente en zonas altas y rutas de montaña. El SMN advirtió que la combinación de precipitaciones y bajas temperaturas podría generar acumulación de nieve sobre calzadas y sectores urbanos, por lo que recomienda extremar las precauciones al circular.