Un Suzuki Fun blanco robado el viernes pasado, fue interceptado en plena calle por personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) en Cinco Saltos. El conductor, un hombre mayor de edad, fue demorado y trasladado junto al rodado a la Comisaría 43°, donde se le notificó el inicio de una causa por encubrimiento.

La escena se desplegó ayer por la mañana, cuando el patrullaje motorizado detectó el automóvil en circulación. La verificación en el sistema oficial disparó la alerta: el auto fue robado el viernes pasado. La intervención fue inmediata y sin resistencia, con traslado directo a la dependencia policial.

Lo que parecía un control más se convirtió en un episodio de alto voltaje. La aparición de un vehículo robado en plena vía pública expone la fragilidad de las calles frente a rodados con pedido de secuestro que continúan circulando como si nada.