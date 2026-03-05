Un delincuente que portaba una tobillera electrónica fue detenido este miércoles por la tarde en Bariloche, tras sustraer una billetera con documentación y utilizar las tarjetas de la víctima para efectuar compras en distintos comercios. El hecho generó preocupación por la reincidencia de personas que cumplen medidas judiciales alternativas y, pese a ello, cometen nuevos delitos.

El damnificado denunció que desconocidos habían robado del interior de su vehículo una mochila con documentación personal y tarjetas. Mientras radicaba la denuncia en la Comisaría 42, personal policial inició un rastrillaje en la zona, tomando como referencia la descripción aportada por un testigo que había observado a un sospechoso en las inmediaciones.

Durante el operativo, los uniformados identificaron a un sujeto que coincidía con las características señaladas y procedieron a su detención. Al momento de ser arrestado, se constató que el individuo portaba una tobillera electrónica, medida judicial que debería haber limitado su movilidad y que, sin embargo, no impidió la comisión del ilícito.

Fuentes policiales confirmaron que el detenido había utilizado las tarjetas sustraídas para realizar compras en diferentes locales de la ciudad. El rápido accionar permitió recuperar parte de los elementos y evitar que continuara con el uso indebido de las tarjetas.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de turno, que deberá determinar las responsabilidades y evaluar el incumplimiento de las condiciones impuestas por la Justicia al portar la tobillera.

La Policía de Río Negro destacó la importancia de la colaboración ciudadana, ya que la descripción aportada por un testigo resultó clave para identificar al sospechoso y concretar la detención en pocas horas.