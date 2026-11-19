Se conocieron los resultados preliminares de la autopsia del hombre que fue hallado sin vida en la Islita de San Martín de los Andes. Según las primeras hipótesis, habría sufrido una caída en una zona rocosa y eso había provocado su muerte.

Sin embargo, el informe preliminar podría guiar la investigación por un nuevo rumbo con más interrogantes que certezas.

Según se conoció en las últimas horas, el informe forense detectó tres lesiones en la cabeza de la víctima: una en la región frontal y otras dos por encima de la ceja izquierda. También se constataron golpes en diferentes partes del cuerpo.

A pesar de la existencia de los golpes, se advirtió que ninguno de esos traumatismos tendría la gravedad necesaria para ocasionar la muerte.

Qué datos se tenían de la víctima

Desde la Dirección Seguridad Lagos del Sur de la Policía, el comisario inspector Félix Gómez había adelantado a Mejor Informado que las primeras pericias indicaban que la víctima perdió el equilibrio e impactó con las rocas que se encuentran en la zona donde fue hallado.

El hombre vivía en la ciudad pero visitaba habitualmente amigos que viven en el sector.

La investigación está a cargo de la fiscal del caso, doctora Lattari, y el doctor Ávila, quienes intervinieron en las distintas medidas judiciales y periciales.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del hombre. Trascendió que no sería una persona joven, aunque ese dato tampoco fue confirmado oficialmente.

Con los resultados de la autopsia, la teoría de la caída pierde fuerza y se deberá investigar otras hipótesis que maneja la Policía.

Mientras se aguarda el informe forense definitivo, los estudios toxicológicos y los resultados de las pericias criminalísticas realizadas en la escena, no se descarta ninguna causa de muerte.