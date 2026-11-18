El Tribunal de Impugnación confirmó por unanimidad la condena de un odontólogo de San Martín de los Andes por el delito de abuso sexual simple cometido contra una niña de nueve años durante una consulta.

Los jueces Andrés Repetto, Estefanía Sauli y Nazareno Eulogio rechazaron los cuestionamientos de la defensa y consideraron que la sentencia de primera instancia había valorado correctamente las pruebas para acreditar la responsabilidad penal del acusado.

El hecho ocurrió durante 2024, cuando la niña fue atendida en el consultorio del profesional sin la presencia de su madre, que aguardaba afuera. Durante el juicio se acreditó que el odontólogo realizó actos de contenido sexual sobre el cuerpo de la paciente.

El juez de juicio, Maximiliano Bagnat, lo declaró penalmente responsable y le impuso una inhabilitación perpetua para atender a personas menores de 18 años en todo el país.

El testimonio de la víctima

La defensa solicitó la absolución del acusado. Sostuvo que la prueba no resultaba suficiente para acreditar la responsabilidad más allá de toda duda razonable. Cuestionó el valor otorgado al relato de la niña y a las evaluaciones psicológicas utilizadas para corroborarlo.

El Tribunal de Impugnación consideró que el juez había realizado una valoración integral de la declaración de la víctima y de los restantes elementos de prueba. En su voto, Repetto subrayó que la niña ”identificó con precisión al autor y el ámbito en el que ocurrió el episodio”.

También destacó que la declaración encontraba respaldo en información aportada por otras personas, aunque ninguna hubiera presenciado directamente el abuso. “La corroboración periférica no exige que otra persona haya observado la conducta atribuida, ni que cada elemento externo confirme por sí solo la totalidad de la acusación”, sostuvo el magistrado.

Entre los elementos considerados se encontraban las declaraciones de una compañera de escuela, docentes y familiares, quienes describieron cambios en el comportamiento de la niña, manifestaciones de angustia y su resistencia a regresar al consultorio odontológico.

El rol de la escuela

La primera revelación fue a una compañera de colegio en una actividad escolar de Educación Sexual Integral (ESI). Luego intervinieron docentes, autoridades de la escuela y familiares.

Para el tribunal la actividad educativa permitió a la niña encontrar un espacio para relatar el episodio. Los jueces también tuvieron en cuenta las observaciones de quienes advirtieron su angustia, los cambios en su desempeño escolar y el temor que manifestaba ante la posibilidad de regresar al odontólogo.

En cuanto a las evaluaciones psicológicas que se le realizaron a la víctima, señalaron que si bien no podían considerarse una certificación autónoma de lo sucedido, aportaban información relevante sobre el estado emocional de la niña y la persistencia de su relato.