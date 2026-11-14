Qué se sabe del hombre que encontraron muerto en La Islita de San Martín de los Andes

Un hombre fue encontrado sin vida en el sector de La Islita, en San Martín de los Andes, y la Justicia busca establecer qué provocó su muerte. El hallazgo movilizó a equipos de Criminalística hasta las inmediaciones del cerro Bandurrias, donde se realizaron las primeras pericias para reconstruir las circunstancias del fallecimiento.

Una de las posibilidades que analiza la investigación es que la víctima haya caído accidentalmente desde un barranco. En diálogo con Mejor Informado, el comisario inspector Félix Gómez, Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Lagos del Sur de la Policía de Neuquén, señaló que las primeras pericias indicarían que perdió el equilibrio e impactó con las rocas que se encuentran en la zona donde fue hallado. El hombre vivía en la ciudad pero visitaba habitualmente amigos que viven en el sector.

Según informó Realidad Sanmartinense, los investigadores trabajaron en el lugar para reunir indicios que permitan determinar cómo se produjo la muerte. Las características del terreno y las condiciones en las que apareció el cuerpo forman parte de los elementos que deberán evaluar los especialistas.

La autopsia será clave para establecer las causas de la muerte

Desde la Fiscalía informaron que los restos fueron trasladados para la realización de una autopsia. El estudio forense permitirá establecer las causas del fallecimiento y aportar información sobre la mecánica de lo sucedido.

La investigación está a cargo de la fiscal del caso, doctora Lattari, y el doctor Ávila, quienes intervienen en las distintas medidas judiciales y periciales. Los resultados de los estudios serán determinantes para orientar los próximos pasos.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad del hombre. Trascendió que no sería una persona joven, aunque ese dato tampoco fue confirmado oficialmente.

Mientras continúan las diligencias en San Martín de los Andes, la Fiscalía espera los resultados de la autopsia y los informes de Criminalística. Esos elementos permitirán avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido en el sector de La Islita y determinar si se trató de una caída accidental o si existieron otras circunstancias.