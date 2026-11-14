La autopsia confirmó la identidad del cadáver hallado desnudo en un paraje entre Plaza Huincul y Picún Leufú: quién era

La autopsia practicada este viernes confirmó que el cuerpo encontrado en una zona rural entre Plaza Huincul y Picún Leufú pertenece a Emanuel David Celestino Amadore, el joven de Cutral Co que era intensamente buscado desde fines de octubre. Los resultados preliminares del examen forense determinaron que la causa de muerte fue deshidratación y descartaron que haya sido víctima de un hecho violento o que terceras personas hayan intervenido en su fallecimiento.

La información fue confirmada por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF), luego de conocerse los primeros resultados de los estudios realizados por el Cuerpo Médico Forense. De esta manera, la autopsia permitió esclarecer dos de los principales interrogantes que se habían abierto tras el hallazgo: la identidad del hombre y las circunstancias de su muerte.

Emanuel David Celestino Amadore era buscado en Cutral Co desde el 29 de octubre de 2026 - Foto: Policía del Neuquén

Lo identificaron por sus tatuajes

La identificación del cuerpo se logró a partir de una serie de tatuajes particulares que Emanuel David Celestino Amadore tenía en el cuerpo, especialmente en los antebrazos. Las características de esas marcas coincidieron con las referencias aportadas durante la búsqueda del joven.

La confirmación llegó a través de su propia familia, que pudo reconocerlo a partir de esos rasgos particulares. El avanzado estado de descomposición en el que se encontraba el cadáver había impedido establecer su identidad en el lugar del hallazgo.

Emanuel era buscado desde el 29 de octubre, cuando se perdió contacto con él en la ciudad de Cutral Co. Su desaparición había motivado una búsqueda que se extendió durante varios días, hasta que el hallazgo del cuerpo permitió orientar la investigación hacia su posible identificación.

Dónde encontraron el cuerpo

El cadáver fue encontrado durante la tarde del pasado miércoles por un puestero que recorría una zona rural del paraje conocido como Rankil Co, sobre el corredor de la Ruta Provincial 17, entre Plaza Huincul y Picún Leufú.

El hombre advirtió la presencia del cuerpo mientras buscaba unos animales y dio aviso a las autoridades. Cuando el personal policial y judicial llegó al sector, constató que se trataba de un hombre que estaba desnudo y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Por las características del terreno, el acceso al lugar resultó complejo. Se trata de una zona de campo con cañadones y sectores escabrosos, a la que se puede llegar a pie o a caballo.

En el procedimiento intervino el fiscal jefe Gastón Liotard, del MPF. Luego de las primeras actuaciones, el cuerpo fue trasladado a la ciudad de Neuquén para la realización de los estudios forenses.

Qué determinó la autopsia y cómo sigue la investigación

Los resultados preliminares de la autopsia establecieron que Emanuel murió por deshidratación. Además, los especialistas no encontraron indicios de criminalidad que permitan sostener que su muerte haya sido consecuencia de una agresión o de la participación de otras personas.

El resultado también permite despejar las dudas que había generado el estado en el que fue encontrado el cadáver, especialmente porque estaba desnudo y no se habían localizado prendas de vestir ni pertenencias en las inmediaciones.

En la primera inspección, los investigadores tampoco habían advertido signos visibles de violencia ni rastros que indicaran que el cuerpo hubiera sido trasladado o arrastrado hasta ese sector.