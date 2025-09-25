Transmitieron en vivo el triple crimen de Florencio Varela

El caso de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las tres chicas asesinadas en una casa de Florencio Varela, sumó un dato estremecedor: los crímenes fueron transmitidos en vivo por Instagram para un grupo cerrado de la banda narco responsable.

La revelación fue confirmada este miércoles por la noche por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien detalló que unas 45 personas vieron la transmisión. Según explicó, el video fue “un acto de disciplinamiento para las víctimas pero también para los propios integrantes” de la organización criminal.

De acuerdo a la investigación, las jóvenes —de 15 y 20 años— fueron llevadas mediante engaños a una supuesta fiesta, donde luego se produjo la sesión de torturas y asesinatos que la banda decidió mostrar en vivo.

“Esto le pasa al que me roba droga”, habría dicho el autor material y jefe narco durante la transmisión, en lo que fue interpretado como un mensaje mafioso. Alonso subrayó que este tipo de prácticas son habituales en el narcotráfico: “Si les roban droga, no pueden quedar como inútiles. Desatan una furia disciplinante para que nadie se atreva a hacer lo mismo”.

El ministro confirmó que el líder de la banda ya fue identificado: se trata de un ciudadano peruano de 23 años, conocido como “el pequeño J” o “Julito”, contra quien ya pesa un pedido de captura.

En la causa hay hasta el momento cuatro detenidos, aunque los investigadores no descartan nuevas detenciones a medida que se avance en el análisis de las pruebas y testimonios.