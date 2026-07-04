Una investigación por el robo de una camioneta utilizada en la actividad petrolera tuvo un nuevo avance en la ciudad de Neuquén. Un allanamiento realizado en el barrio Colonia Rural Nueva Esperanza permitió demorar a un hombre y reunir distintos elementos que ahora serán incorporados a la causa que lleva adelante la Justicia.

El procedimiento fue concretado por personal del Departamento Sustracción Automotores de la Dirección Delitos Neuquén, luego de una orden emitida por el Juzgado de Garantías, a pedido de la Unidad Fiscal Vaca Muerta Sur. Tras la diligencia, el hombre quedó a disposición de la Fiscalía, donde fue notificado de la investigación en su contra.

Buscan reconstruir el recorrido de la camioneta

La causa comenzó después del robo registrado el 29 de junio en el yacimiento Coirón Amargo Sureste, en Vaca Muerta. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, al menos tres personas se llevaron una Toyota Hilux 4x4 perteneciente a una empresa que presta servicios para la industria petrolera.

Durante la inspección en la vivienda, los efectivos secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos de almacenamiento, prendas de vestir y cartuchos calibre .22. Los peritos analizarán cada uno de esos elementos para establecer si aportan pruebas que permitan identificar a quienes participaron del robo o reconstruir los movimientos posteriores del vehículo.

El sospechoso también quedó vinculado a otra causa

El mismo procedimiento dejó otra novedad para la investigación. El hombre demorado también fue notificado en una causa distinta que analiza el robo de un camión con hidrogrúa cometido a mediados de mayo.

Ese episodio había alcanzado amplia repercusión después de la difusión de imágenes de cámaras de seguridad donde se observaba a tres personas mientras se llevaban el vehículo. Días más tarde, el camión apareció en la zona de Paso Córdoba, en General Roca, provincia de Río Negro.

Una vez finalizadas las actuaciones, la Justicia resolvió que el investigado recuperara la libertad, aunque continuará sujeto al avance del expediente. Mientras tanto, el análisis del material secuestrado será una de las próximas etapas para determinar si existen nuevas vinculaciones con el robo de la camioneta ocurrido en Vaca Muerta y con otros delitos bajo investigación.